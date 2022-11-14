انطلاق الدورة السادسة لمعرض Destination Africa2022 للصناعات النسيجية السبت المقبل

أعلنت جمعية المصدرين المصريين – إكسبولينك، انطلاق الدورة السادسة من معرض Destination Africa2022، أكبر حدث للتبادل التجاري بين مصر ودول أفريقيا، حيث يجمع بين مصنِّعي المنسوجات والملابس في مكان واحد مع المشترين الدوليين، وذلك في الفترة من 19- 20 نوفمبر الحالي.

ويقام المعرض بالتعاون بين المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، والمجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية، وجمعية المصدرين المصريين “إكسبولينك”،

ومن المتوقع أن يشارك في المعرض في نسخته الجديدة لهذا العام أكثر من 150مشتريًا من مختلف العلامات التجارية العالمية.

ويسهم المعرض في تأثير ملحوظ في تعزيز فرص الأعمال والأنشطة التجارية، مما أدى إلى انتشار وإبراز اسم “Destination Africa’s” بين المشترين والعارضين الدوليين.

وقال محمد قاسم، رئيس جمعية المصدرين المصريين: “Destination Africa يعد فرصة لتعزيز الترابط بين مصر والدول الإفريقية وزيادة الاستثمارات المحلية والدولية، ويسهم فى تكامل سلاسل الإنتاج الإفريقية، وتعزيز قدراتها على المنافسة فى الأسواق الإقليمية والعالمية، كما يضع مصر على خريطة الدول العالمية المتقدمة في مجال الصناعة لتصبح مركزًا إقليميًّا لحركة التجارة الدولية”.

وأضاف أن تلك المعارض تتماشى مع رؤية الدولة 2030 وخطة الحكومة المصرية في توطين الصناعة المحلية، ودعم قطاع الصناعات النسيجية التي تعتبر واحدة من أهم الصناعات الرئيسية التي تعتمد عليها وزارة التجارة والصناعة في خطتها للتنمية الصناعية والتجارة الخارجية.

وشهدت النسخة السابقة للمعرض نجاحًا كبيرًا، حيث شارك فيها أكثر من 100 عارض إفريقي من دول مختلفة؛ منها مصر وجنوب إفريقيا وتونس والمغرب،

حيث قاموا باستعراض أفضل ما لديهم من مهارات في صناعة الملابس والمنسوجات التقليدية التي تعكس خلفياتهم الثقافية المتنوعة، كما حضر المعرض أكثر من 800 زائر، كما قام المعرض بتنظيم أكثر من 60 زيارة ميدانية للمصانع.