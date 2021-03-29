انطلاق الدورة السابعة لمعرض «كافكس – هوتيلير 2021» في الفترة من 1 إلى 3 أبريل

تنطلق فعاليات المعرض الدولي لمستلزمات الفنادق والمطاعم والكافيهات «كافكس – هوتيلير 2021» في الفترة من 1 الي 3 أبريل المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومن خلال مبادرة رواد مصر التي تنفذها الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بالقاهرة والبنك الاهلي المصري.

ويرعى البنك الأهلى المصرى منظومة ستريت فوود كونسبت، التي تقام كمنصة ضمن فاعليات الدورة السابعة تجمع كبرى العلامات التجارية من أصحاب الفرنشايز ورواد الأعمال والشباب الراغبين في امتلاك مشروعاتهم بجانب فرص تمويلية يقدمها البنك الأهلي المصري.

وأعلنت اللجنة المنظمة، في بيان اليوم، عن اقامة الدورة السابعة للمعرض هذا العام بنظام المعارض الهجين التي تجمع بين مزايا المعارض الافتراضية الرقمية والتقليدية، بما يتيح عرض وتسويق المنتجات أمام الزائرين مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية والصحية لمكافحة فيروس كورونا المستجد في الفترة من 1 الي 3 أبريل.

وذلك بجانب العرض والتسويق الرقمي، من خلال بث المعرض عبر المنصات الرقمية في الفترة من 2 إلي 12 إبريل كمعرض رقمي في تجربة محاكاه للواقع باستخدام التكنولوجيا الرقمية المتخصصة في تصوير المعارض والأجنحة والمعروضات بزاوية عرض 360 درجه وعرضها في منصات رقمية خاصة.

قال عمرو عبداللطيف رئيس اللجنة المنظمة، أن كافكس-هوتيلير 2021 أول ملتقي ومعرض هجين للضيافة في مصر يجمع في دورته السابعة هذا العام بين المعارض الافتراضية والتقليدية، حيث تم تصميم خاصية جديدة ومبتكرة لأسلوب العرض تتناسب مع الظروف الراهنة لأزمة كورونا والتسويق والترويج للصناعة الوطنية في مختلف الأسواق العالمية.

واضاف عبداللطيف، أنه سيتم بث المعرض وعرض وإتاحة المنتجات أمام أصحاب المشروعات والموردين والمشترين من دول مجلس التعاون الخليجى وافريقيا والاتحاد الاوروبى عبر المنصات الرقمية في تجربة اقرب ما تكون للواقع وبالتالي المساهمة في تنمية الصادرات المصرية.

وأكد أن معرض كافكس-هوتيلير يعد منصة متكاملة لمستلزمات صناعة الفنادق والكافيهات والمطاعم واكبر المعارض المتخصصة فى صناعة الضيافة في مصر والشرق الاوسط وافريقيا خاصة فى مجالات المطاعم والكافيهات والفنادق والمنتجعات السياحيه والمشروعات والمخابز والحلويات حيث يتتضمن 14 صناعة مرتبطة بصناعة الضيافة وقطاع الفنادق والمطاعم.

وأضاف: كما ينفرد المعرض بأنه الوحيد فى الشرق الأوسط وأفريقيا الذى يضم أجنحة تعرض نماذج الغرف الفندقية المتكاملة ومستلزمات المنتجعات السياحية، وكذلك الشقق الفندقية بتوفيرها للعملاء بالأسلوب الذي يتوافق مع أساليب شراء وتعاقدات الشركات المالكة وشركات الإدارة العالمية والمحلية.

وأشار إلى أنه بالرغم من تأثير تداعيات كورونا على السفر والسياحه فى العالم فإن هذا الوقت الأمثل لتعاقدات الشراء للمشروعات الفندقية الجديدة، خاصة مشروعات الإحلال والتجديد، حيث إن عملية الشراء والتصنيع والتوريد لها دورة زمنية طويله تبدأ من خلال المعرض.

وتابع، كما أن المعرض يوفر مساحة لعرض متكامل لمنظومة عربات الأطعمة والمشروبات “الفود ستريت كونسبت” يحتوي على منتجى عربات الطعام والتجهيزات واصحاب المشروعات القائمة وصناعة الفرانشايز من الراغبين فى منح الامتياز التجارى لمشروعاتهم، والمستثمرين والمطوريين العقاريين بجانب توفير التمويل اللازم لمشروعات عربات الأطعمة من خلال البنك الاهلي المصري الراعي الحصري لمنظومة عربات الطعام.

من جانبه، قال ممدوح عافية رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، أنه استمرارًا لاستراتيجية البنك لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، جاءت رعاية هذا المعرض الذي يتناول منظومة صناعة الفندقة والضيافة بجميع جوانبها.

يشارك بالمعرض مقدمو الخدمات وموردو المعدات والتجهيزات للفنادق وللكافيهات والمطاعم. و تعد هذه الصناعة العمود الفقري للقطاع السياحي ولمشروعات الأنشطة الترفيهية التي تسهم بنسبة لا يستهان بها في الناتج القومي المحلى.

وأعلنت اللجنة المنظمة لمعرض كافكس-هوتيلير 2021، اطلاق النسخة الأولى من مسابقة مصر للطهو الاحترافي ضمن فعاليات الدورة السابعة وتقام بتحكيم دولي وبالتعاون مع الجمعية العربية للطهاة، وهو الكيان الاكبر على المستوى الاقليمى.

كما وتغطى المسابقه كل أركان المطبخ الشرقى والغربى وصالون الحلوانى للرجال والسيدات وكذلك للفردى والفرق الفندقية.

وتتضمن فعاليات الدورة السابعة للمعرض حلقات نقاشيه لخبراء صناعة الضيافة واستعراض أحدث النظم العالمية في تجهيزات الفنادق والمطاعم ،فضلا عن تنظيم نهائيات مسابقة مصر السنوية لفنون اعداد القهوة والمشروبات لاختيار أفضل باريستا في مصر من بين 10 متسابقين من الفنيين المتخصصين فى اعداد القهوة والمشربات، لافتا إلى أن مسابقة «الباريستا» سيتم تحويلها الي مسابقة اقليمية فى المستقبل وربطها بكاس العالم لفنون القهوه الذى يقام سنويا فى ايطاليا.

هذا ويتضمن هيكل المعروضات في الدورة السابعة من معرض كافكس-هوتيلير 2021 الأجهزة المتخصصة كمعدات الطبخ وتحضير المشروبات الساخنة والبارده والمخابز والحلوانى وعربات الأطعمة والأغذية والمشروبات وتجهيزات واثاث المطاعم والمناطق العامه وادوات المائده ونماذج الغرف الفندقية المتكاملة والمفروشات وأقمشة التنجيد واليونيفورم ومستلزمات النظافة والتطهير والصحه العامة وأنظمة الكمبيوتروالخدمات الاستشاريه فى مجالات الضيافه.