انطلاق الدورة الرابعة لمعرض الصين التجارى بعد غد

يفتح معرض الصين التجاري فى دورته الرابعة أبوابه أمام الزائرين بقاعة المؤتمرات، بعد غد السبت، وحتى 28 من أغسطس الجاري؛ تشجيعًا للتعاون المصري الصيني في جميع المجالات، بحضور عدد من السفراء ورؤساء الوفود الأجنبية فى مصر.

ويُعد المعرض أحد أكبر المعارض العالمية التي تقام خارج الصين، للتعرف على المنتجات الصينية والشركات التي تقوم بتصدير منتجاتها إلى أوروبا والعالم.

و يضم المعرض أكثر من 500 شركة في مختلف المجالات، مثل “الغزل والنسيج – المفروشات – الملابس والإكسسوارات – الجلود – الأجهزة الكهربائية – والأدوات المنزلية – مستلزمات البناء – الإلكترونيات – الأثاث”.

يُذكر أن معرض الصين التجاري، يفتح أبوابه من الـ11 صباحًا وحتى الثامنة مساءً، ويُخصص لرجال الأعمال والمستوردين، وتجار الجملة والتجزئة وليس مخصصا للجمهور، ولا يتوفر فيه خدمات البيع المباشر للجمهور.