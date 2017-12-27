انطلاق الدورة الثانية من جائزة محمد عبلة 15 فبراير المقبل

الجائزة متخصصة في أفلام تحريك اللوحات الفنيةسلوى عثمانأعلنت مؤسسة " Animation 8 Studio " عن إطلاق دورتها الثانية لجائزة الفنان محمد عبلة لأفلام تحريك اللوحات الفنية. وبدأت المؤسسة استلام أفلام الراغبين فى المشاركة ضمن المسابقة حتى يوم 1 فبراير 2018 ، وسيتم تقديم الجوائز وعرض الأعمال الفائ

الجائزة متخصصة في أفلام تحريك اللوحات الفنية



سلوى عثمان

أعلنت مؤسسة ” Animation 8 Studio ” عن إطلاق دورتها الثانية لجائزة الفنان محمد عبلة لأفلام تحريك اللوحات الفنية.

وبدأت المؤسسة استلام أفلام الراغبين فى المشاركة ضمن المسابقة حتى يوم 1 فبراير 2018 ، وسيتم تقديم الجوائز وعرض الأعمال الفائزة بالمسابقة يوم 25 فبراير 2018 .

تعتبر هذه المسابقة من المسابقات التى تم إطلاقها كمبادرة من الفنان التشكيلي محمد عبلة و ANIMATION 8 لتعزيز التنوع الثقافي والفني لفيلم التحريك واللوحة التشكيلية من خلال تتناول الأعمال التشكيلية بكافة اشكالها وطرحها بصورة فيلمية متحركة سعيا لدعم هذا النوع من الأفلام بمصر والعالم وطرح العمل التشكيلي بصورة متحركة من خلال البحث في فلسفته

نشأت فكرة الجائزة كأسهام من عبلة لفن وفناني التحريك لأن صناعة أفلام التحريك هي الفن الذي ينفق عليه بقوة هذه الأيام علي شاشات التليفزيون عالميا.

توجه الجائزة لطلاب الكليات والمعاهد الفنية المهتمة بفنون أفلام التحريك كمبادرة لتشجيعهم علي خوض مجال صناعة الفيلم والعمل التشكيلي بصورة واعية ، لتكون انعكاس لما نطمح أن يكون عليه فناني أفلام التحريك بمصر من مستوي فني وتقني وثقافي راقي ، كما توجه أيضا لفناني افلام التحريك المستقلين شرط الا يتعدي عمر المتقدم للجائزة بكلا الفئتين عن 30 عاما

تمنح قيمة جائزة 10000عشرة آلاف جنية مصري بدعم من الفنان التشكيلي محمد عبلة و ANIMATION 8 توزع حسب لائحة الجائزة ، و تخصص هذه الجائزة لدعم أفلام التحريك الإبداعية في مجال تحريك اللوحات والأعمال الفنية كما أنها تدعم بناء القدرات في مجالات الفنون السينمائية والتشكيلية .

وبالنسبة لجوائز المسابقة فهى مقسمى لفئات وهى فئة المشاركين من الفنانين المستقلين تحت 30 سنه ، ولهم ثلاثة جوائز وهي ذهبية وقيمتها 5000 جنيه ، و فضية وينال الفائز على درع الجائزة و شهادة تقدير ، وبرونزية ولها نفس جائزة الفائز الثاني ، والفئة الثانية هى المشاركين من الطلاب وهى ايضا ثلاثة جوائز كما هو فى فئة الفنانين المستقلين .

وشروط المسابقة تتلخص في أن لجنة الجائزة تقبل كل فيلم يتناول موضوع للوحه تشكيلية او عمل تشكيلي سواء نحت او رسم او تصوير وتقديمة بقراءة وصياغة فيلمية جديده برؤية مخرج العمل ، على لا تقل مدة عرض الفيلم المقدم عن 30 ثانية ولا تزيد عن 5 دقائق

وعقب انتهاء الموعد النهائي لتقديم الطلبات، تقوم ” animation 8″ بعملية تحميل الأفلام .و تقوم بعد ذلك لجنة التحكيم التي تضمّ شخصيات أكاديمية وفنية مختصّة بتقييم الأفلام المستلمة وترشيح أسماء الفائزين بناءا على مدى وثاقة وصلة الفيلم و توافقها مع اللوحة التشكيلية المختارة ، و مدى ابتكار فرادة التقنية المستخدمة للفكرة المقترحة ، و مدي حرفية الفنان في ابراز الجوانب التقنية المستخدمه بالفيلم لاخراجه بشكل متميز

