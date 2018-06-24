انطلاق الدورة الثانية لمهرجان مصر لموسيقى الفرانكو

أحمد حمديتنطلق فعاليات الدورة الثانية لمهرجان مصر الدولي لموسيقى الفرانكو والسياحة الترفيهية، خلال الفترة من 17 الى 23 يوليو 2018، على مسرح مدينة هوليود الترفيهية بمدينة شرم الشيخ بمشاركة دول عربية وأجنبية.وتنظم الفعاليات ارت بالاس للإنتاج الإعلامى، برئاسة المنتج الفنى وليد الحسيني،

أحمد حمدي

تنطلق فعاليات الدورة الثانية لمهرجان مصر الدولي لموسيقى الفرانكو والسياحة الترفيهية، خلال الفترة من 17 الى 23 يوليو 2018، على مسرح مدينة هوليود الترفيهية بمدينة شرم الشيخ بمشاركة دول عربية وأجنبية.

وتنظم الفعاليات ارت بالاس للإنتاج الإعلامى، برئاسة المنتج الفنى وليد الحسيني، بهدف دعم الحركة السياحية وتنشيط التبادل الثقافي والموسيقى بين الدول من خلال الفنون.

من جانبه، قاال وليد الحسيني رئيس المهرجان، إن لجنة التحكيم مسابقة أجمل صوت يترأسها الملحن الموجي الصغير و بعضويةالموسيقار يحيى الموجي والموزع حمادة الحسيني و لجنة تحكيم مسابقة الاغنية الحديثة تضم الملحن محمد ضياء والملحن حسن دنيا والشاعر عنتر هلال والمنتج الفنى الجزائرى اكلول عثمان والملحن الفلسطينى سمير ابو فارس والمخرج اللبنانى زاهى علامة.

وأوضح الحسيني أن الدورة تشمل عدة فعاليات مثل المسابقات الغنائية التى تضم متسابقين من الدول المشاركة وحفلات غنائية لبعض نجوم الغناء وماراثون سياحي بهدف تنشيط السياحة لمصر وندوات فنية و برنامج سياحى للمشاركين.

وأضاف أن المتسابقين في الأغنية يسعون للحصول علي ثلاث مراكز لكل مسابقة.

ووجه رئيس المهرجان الشكر لكل الجهات الداعمة للمهرجان حيث ان انه يقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة التى تشارك بتقديم حفل الافتتاح بمشاركة الاوكسترا الضخم بباقة من اجمل الحان الموسيقار محمد الموجى شخصية الدورة الثانية