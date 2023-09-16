انطلاق الدورة التنشيطية الأولى لكرة القدم النسائية بمحافظة الشرقية

أطلقت الدكتورة دينا الرفاعي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، الدورة التنشيطية الأولى لكرة القدم النسائية، وذلك لنشر اللعبة في مختلف محافظات الجمهورية.

وأكدت الدكتورة دينا الرفاعي ، المشرف على كرة القدم النسائية باتحاد الكرة ، أن الدورة التي انطلقت في مركز شباب فاقوس بمحافظة الشرقية ، برئاسة المحاسب محمد رفاعي وبحضور كبير من القيادات الرياضية، شارك فيها عدد كبير من مراكز الشباب منهم، مركز شباب فاقوس ومركز شباب كفر صقر ومركز شباب العصلوجي ومركز شباب أبوحماد وفريق وفريق 1000 حلم لـ 1000 بنت وأكاديمية الكأس وأكاديمية abc.

وأشا رئيس مركز شباب فاقوس وممثلي مراكز الشباب المشاركة بجهود الدكتورة دينا الرفاعي ، في نشر اللعبة وتحقيق النجاح والتطور في منتخبات الكرة النسائية وذلك بعد إقناعها الأندية الشعبية وعلى رأسها الأهلي والزمالك والمصري والاتحاد والإسماعيلي بالمشاركة لأول مرة في التاريخ بدوري الكرة النسائية.

وأشاد المحاسب محمد رفاعي خلال كلمته على هامش انطلاق البطولة بجهود الدكتورة دينا الرفاعي وتواصلها المستمر والدؤوب لنشر الكرة النسائية في مصر وفي مختلف محافظاتها وحرصها على دعم المواهب من بناتنا في فاقوس ومحافظة الشرقية.

وتابع :” نشعر بالفخر بشخصية عظيمة من عظيمات مصر اسمها الدكتورة دينا محمد الرفاعي”.

من جانبهم أشاد ممثلو مراكز الشباب المشاركين في البطولة بانطلاق الدورة التنشيطية ، مؤكدين أن ذلك الإنجاز يضاف إلى مجهودات عظيمة من الدكتورة دينا الرفاعي لتطوير كرة القدم النسائية في مصر ومحافظاتها، مؤكدين أن تلك الإنجازات لم تتحقق للكرة النسائية في 25 سنة حققتها الدكتورة دينا الرفاعي في زمن قياسي وسيسجلها التاريخ بحروف من نور.