انطلاق الدورة الأولى لجائزة هيكل للصحافة العربية

إيمان عوفانطلقت مساء اليوم السبت، أولى فعاليات جائزة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية، في دورتها الأولي، في ذكرى ميلاد الكاتب الكبير وبحضور نخبة من الشخصيات العامة ورجال الإعلام والصحافة، وأسرته بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة.من أبرز الحضور ، محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، نبيل العربي، الأمين ا

إيمان عوف

انطلقت مساء اليوم السبت، أولى فعاليات جائزة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية، في دورتها الأولي، في ذكرى ميلاد الكاتب الكبير وبحضور نخبة من الشخصيات العامة ورجال الإعلام والصحافة، وأسرته بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة.

من أبرز الحضور ، محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، نبيل العربي، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، مصطفي الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الكاتب فهمي هويدى، الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، عبدالله المغازي، ووزير الثقافة الأسبق، وعبد الحكيم عبد الناصر، نجل الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، جورج إسحاق، رئيس اللجنة السياسية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وجمال فهمي، رئيس اللجنة الثقافية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان.

فيما حضر من القنوات أسامة الشيخ، رئيس قناة أون سبورت، والإعلامي محمود سعد، الإعلامي شريف عامر، الكاتب الصحفي أيمن الصياد، نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش، ، عماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق، إبراهيم المعلم، رئيس مجلس إدارة دار الشروق للنشر، الإعلامية هالة سرحان، الإعلامية نهال كمال، الصحفية أمينة شفيق، محمد عبد الهادي علام، رئيس تحرير مؤسسة الأهرام السابق، والكاتبة أهداف سويف، والصحفية نور الهدي زكي .

يذكر أن مؤسسة هيكل للصحافة العربية، نشأت عام 2007 بغرض المساهمة الفعالة في تعزيز وتنمية خبرات العاملين بالمجال الصحفي على اختلاف منابره، وتعريفهم بآخر التطورات في الصحافة العالمية، مع التركيز بشكل خاص على الأجيال الشابة من الصحفيين وتشجيع ورعاية الحوار وتبادل الخبرات بين الصحفيين في مصر والعالم، وكذلك تقديم الدعم الفني لشتى المؤسسات الصحفية الناشئة.

وتعتزم المؤسسة منح جائزتي محمد حسنين هيكل للصحافة العربية في مجالي السبق الصحفي والتحقيق الاستقصائي، على أن تمنح الجائزتين سنويًا في ذكرى ميلاده في الثالث والعشرين من سبتمبر من كل عام.

وتجدر الإشارة إلى أن فتح باب التقدم لجائزة هيكل للصحافة العربية يبدأ مع بداية كل عام ميلادي ولمدة ثلاثة أشهر، ويتم تسمية لجنة التحكيم من جانب أعضاء مجلس أمناء المؤسسة وبمشاورة لجنتها الاستشارية. وتبلغ قيمة الجائزتين 250 ألف جنيهًا مصريًا لكل جائزة، وتسري الشروط على المرشحين من كافة الجرائد والمجلات والمواقع الإخبارية العربية، على أن يكون عمر المرشح أقل من 40 سنة ويكون للجنة التحكيم الحق في إضافة مرشحين جدد من كل الجنسيات العربية.

