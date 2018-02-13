انطلاق الحملة القومية للقضاء على فيروس سي ببورسعيد

بورسعيد- أماني العزازي فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإعلان مصر خالية من فيروس "سى"، انطلقت ببورسعيد، اليوم، الحملة القومية الموسَّعة للقضاء على فيروس "سى".‎ وأوضح عادل تعيلب، مدير عام الشئون الصحية بمحافظة بورسعيد، أن الحملة تستهدف الفئة…

بورسعيد- أماني العزازي





فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإعلان مصر خالية من فيروس “سى”، انطلقت ببورسعيد، اليوم، الحملة القومية الموسَّعة للقضاء على فيروس “سى”.‎

وأوضح عادل تعيلب، مدير عام الشئون الصحية بمحافظة بورسعيد، أن الحملة تستهدف الفئة العمرية من 19 إلى 59 عامًا، وهى الفئة التى جاءت نتائج تقارير البنك الدولى أنها الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.

وأشار إلى أن الحملة مستمرة بمحافظة بورسعيد يوميًّا، وحتى الإعلان عن انتهاء المرض تمامًا من المحافظة من خلال مقارّ الحملة الموجودة أمام مستشفى بورسعيد العام وأمام مستشفى بورفؤاد العام ومستشفى الحميات.

ويقوم أطباء الحملة بالمسح الطبي من خلال عمل تحليل Elisa وRapid Test للكشف على الأجسام المضادّة لفيروس “سى” بالمجان.

ومن تثبت إيجابيته للمرض يتم تحويله لعمل تحليل الـ”PCR” للتأكد من إصابته بالفيروس، ومن يثبت إصابته يتم صرف العلاج له فى نفس اليوم من تاريخ ظهور النتائج بالمجان.‎