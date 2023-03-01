انطلاق الحملة القومية لتحصين المواشي ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع السبت

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي انطلاق أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية السبت المقبل 4 مارس بجميع محافظات الجمهورية.

وتشمل تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وزير الزراعة الحملة من خلال لجان ثابتة ومتحركة ومن بيت لبيت.

وناشدت الوزارة المربيين بضرورة التعاون مع لجان التحصين حفاظاً على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية، وتحقيقاً للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة كما يناشدهم بضروة التأمين على مواشيهم لأن هذا هو الطريق الأمثل لتعويضهم في حالة نفوق الحيوان أو سرقته.

ومن ناحيته قال د إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية إنه بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تم توفير كافة اللقاحات المطلوبة واتخاذ الإجراءات والتجهيزات لبدء وانجاز أعمال حملة التحصين على أكمل وجه في جميع أنحاء الجمهورية من خلال تكثيف الحملات الارشادية قبل وأثناء عملية التحصين لتعريف المربين بالمرض وضرورة التحصين لوقاية المواشي مع استخدام الوسائل الارشادية لتوعية المربين بأهمية التحصين واستخدام البوسترات في أماكن ظاهرة لمربي الماشية واستخدام الوحدات الصوتية للإعلان عن تواجد لجان التحصين، بالإضافة إلى التعاون مع الإدارات والوحدات المحلية والمساجد والكنائس في توصيل الرسائل الإرشادية للمربين.

وأضاف “صابر” أنه خلال الحملة سيتم تعريف المربين بأهمية ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية ووجود بطاقة تسجيل لكل حيوان موضح بها الأمراض التي تعرض لها والتحصينات التي تلقاها وأيضا تعريف المربين بأهمية التأمين على مواشيهم من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.