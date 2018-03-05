انطلاق الجولة 28 للدوري اليوم فى غياب الثلاثى الأفريقي

على المصرى:



تنطلق مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، وتستمر حتى بعد غد الأربعاء، وتم تأجيل مباراة مصر المقاصة والزمالك، والأهلى والمصرى، لأجل غير مسمى، لمشاركة الثلاثى المصرى، فى ذهاب دور الـ 32 لبطولات الأندية الأفريقية.





وتقام اليوم ثلاثة لقاءات، و يلعب المقاولون العرب مع طنطا، فى الثالثة عصرا، على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ويستضيف الاتحاد السكندرى، نظيره سموحة، فى الخامسة والنصف مساء، على ستاد الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، ويلتقى الإنتاج الحربى مع الداخلية، فى الثامنة مساء، على ستاد السلام.





وتقام غدا الثلاثاء مباراتان، بين الأسيوطى سبورت مع إنبى، فى الثالثة عصرا، على ستاد قرية الأسيوطى، والإسماعيلى ووادى دجلة، فى الخامسة مساء، على ستاد الإسماعيلية، وتختتم الجولة بعد غد الأربعاء بمباراتين، فيتقابل الرجاء مع بتروجيت، فى الثالثة عصرا، على الملعب الفرعى فى برج العرب، والنصر مع طلائع الجيش، فى الخامسة والنصف مساء، على ستاد القاهرة الدولى.