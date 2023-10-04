انطلاق الجلسة العامة لمجلس «الشيوخ» وتشكيل لجانه اليوم

انطلقت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس ، اليوم الأربعاء ، لإعلان تشكيل قوائم اللجان النوعية.

ودعا رئيس الجلسة الأعضاء، إلى تقديم أي اعتراضات بشأن تشكيل اللجان النوعية، من خلال طلب كتابي موجه لرئيس المجلس.

ومنح وكيل المجلس، الأعضاء مهلة نصف ساعة لتقديم الاعتراضات، وتم رفع الجلسة العامة، على أن تعود الجلسة للانعقاد مرة أخرى، لإعلان القوائم النهائية للجان، تمهيدا لإجراء انتخابات هيئات المكاتب.

وشهدت الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع لمجلس الشيوخ ، أمس، دعوة النواب الراغبين في تعديل عضوية اللجان النوعية، التقدم بطلب كتابي لمكتب الأمين العام للمجلس، وفي حال عدم تقدم أي عضو بتعديل رغبته يستمر في اللجنة التي كان عضوا بها في دور الانعقاد الماضي.

ويعاود مجلس الشيوخ الانعقاد في جلسة ثانية اليوم، لعرض الاعتراضات، وإعلان التشكيل الكامل للجان النوعية، ومن ثم دعوة الأعضاء لانتخاب هيئات المكاتب “الرئيس _ الوكيلين _ أمين السر”.