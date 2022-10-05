انطلاق الجلسة العامة بمجلس الشيوخ لتشكيل لجانه النوعية

انطلقت أعمال الجلسة العامة في مجلس الشيوخ ، اليوم الأربعاء برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، لإعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس التى انتهى إليها مكتب المجلس، وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.

ويشهد مجلس الشيوخ اليوم، إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية فى صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من النواب، ويتم دعوة الأعضاء لانتخاب هيئات المكاتب.

ويعقب ذلك الدعوة لإجراء انتخابات اللجان النوعية على هيئات المكاتب بواقع 14 لجنة، ليتم إعلان النتيجة في جلسة عامة نهاية اليوم.

وأعلن أمس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، انطلاق أعمال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول، إعمالا لقرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد.

وبدأت الجلسة الافتتاحية، بتلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 441 لسنه 2022 بدعوة المجلس للانعقاد، وافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول.

كما شهدت تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 303 لسنة 2022 بفض دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعى الأول.