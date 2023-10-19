انطلاق الجلسة الطارئة في «النواب» بالوقوف حداد على أرواح شهداء فلسطين

انطلقت الجلسة الطارئة بمجلس النواب اليوم الخميس ،بدقيقة حداد مع قراءة فاتحة الكتاب ترحما علي شهداء الشعب الفلسطيني وذلك دعما لأهالي غزة .

و قال المستشار احمد سعد وكيل أول مجلس النواب إن ظروف الطيران حالت دون مشاركة رئيس المجلس وترأسه للجلسة الطارئة.

ودعت الامانة العامة لمجلس النواب اعضاء المجلس امس لجلسة طارئة من خلال بيان رسمي وجاء بيان مجلس النواب المرسل للأعضاء أمس “انه عملًا بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس، فقد تقرر عقد جلسة طارئة لمجلس النواب الخميس 19 أكتوبر 2023 الساعة الواحدة ظهرًا وذلك لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية,.