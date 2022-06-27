انطلاق الجلسة الختامية لمجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الثاني.. اليوم

بدأت قبل قليل أعمال الجلسة الختامية لمجلس الشيوخ ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمواصلة مناقشة تعديلات قانون الرياضة.

ومن المقرر أن يعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ، فض دور الانعقاد الثاني، لتبدأ بعدها الإجازة البرلمانية، على أن يعود المجلس للانعقاد في مطلع أكتوبر 2022.

وتشهد الجلسة الختامية اليوم حصاد عمل 9 أشهر، من خلال عرض مشروعات القوانين التي تم إنجازها وكذلك الدراسات وطلبات المناقشة العامة والاقتراحات برغبة والدبلوماسية البرلمانية وغيرها من أنشطة المجلس البرلمانية والأمانة العامة.

وبعد ذلك يمنح رئيس المجلس، الأعضاء الكلمة عقب عرض الحصاد، للحديث عن ما تم خلال دور الانعقاد الثاني، بعدها يتم إعلان فض دور الانعقاد، وإبلاغ رئيس الجمهورية الذي يصدره بعد ذلك ويتم نشره في الجريدة الرسمية.