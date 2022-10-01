انطلاق الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثالث بمجلس النواب اليوم

انطلقت الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، صباح اليوم.

وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، عرض قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم ( 440 ) لسنة 2022 بدعـوة المجلـس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الثاني.

كما تشهد الجلسة عرض قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (316) لسنة 2022 بفض دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثاني.

ويواصل المجلس عقد جلساته العامة غدا الأحد، والتي من المقرر أن تشهد إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.

كما من المقرر وفقا لجدول أعمال المجلس أن يتم إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية والبالغ عددها 25 لجنة فرعية للمجلس في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء.

وفي الجلسة الرابعة غدا الأحد إعلان نتيجة انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس.