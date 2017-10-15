انطلاق الجلسة الافتتاحية لأعمال الاتحاد البرلمان الدولي

ياسمين فواز:انطلقت اليوم الأحد، أعمال الجلسة العامة الافتتاحية لأعمال الاجتماع رقم 137 لاتحاد البرلمان الدولي في سانت بطرسبورغ بروسيا، وتتضمن جدول أعمال الجلسة اعتماد نتائج الاجتماع السابق في دكا بنجلادش، وعلاقة اتحاد البرلمان الدولي وبعض الدول.كما تتضمن الجلسة عرض تقرير رئيس البرلمان الدولي وعر

ياسمين فواز:

انطلقت اليوم الأحد، أعمال الجلسة العامة الافتتاحية لأعمال الاجتماع رقم 137 لاتحاد البرلمان الدولي في سانت بطرسبورغ بروسيا، وتتضمن جدول أعمال الجلسة اعتماد نتائج الاجتماع السابق في دكا بنجلادش، وعلاقة اتحاد البرلمان الدولي وبعض الدول.

كما تتضمن الجلسة عرض تقرير رئيس البرلمان الدولي وعرض التقرير النصف سنوي من قبل الأمين العام، إلي جانب عرض التقرير المالي والموازنة المعيارية للعام 2018.

ومن المقرر عرض استراتيجيات اتحاد البرلمان الدولي، ومناقشة سبل التعاون مع منظمة الأمم المتحدة، بالاضافة إلي عرض التقارير الخاصة بأعمال اتحاد البرلمان الدولي، الأنشطة الخاصة باللجان المتخصصة، إلي جانب اجتماعات اتحاد البرلمان الدولي القادمة.

وتتناول الجلسة تعيين مدقق الحسابات، وانتخاب الرئيس الجديد لاتحاد البرلمان الدولي وانتخاب اللجنة التنفيذية وإقرار التعديلات علي اللوائح التنفيذية والقوانين المنظمة لاتحاد البرلمان الدولي.