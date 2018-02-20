انطلاق التدريب البحرى المصرى الفرنسى كليوباترا 2018

بدور إبراهيم انطلقت فعاليات التدريب البحرى المشترك " كليوباترا 2018" الذى تنفذه وحدات من القوات البحرية المصرية والفرنسية التدريب البحرى، وذلك فى إطار خطة التدريبات المشتركة بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين، بهدف صقل مهارة العناصر المشاركة على تنفيذ المهام القتالية المختلفة وفقا لاساليب وم

بدور إبراهيم

انطلقت فعاليات التدريب البحرى المشترك ” كليوباترا 2018″ الذى تنفذه وحدات من القوات البحرية المصرية والفرنسية التدريب البحرى، وذلك فى إطار خطة التدريبات المشتركة بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين، بهدف صقل مهارة العناصر المشاركة على تنفيذ المهام القتالية المختلفة وفقا لاساليب ومنظومات القتال البحرى الحديثة.

يشارك فى التدريب تشكيل من الوحدات البحرية التابعة للاسطول الجنوبى من بينها حاملة المروحيات المصرية من طراز ميسترال ( أنور السادات)، وعدد من الفرقاطات من طراز جوويند ولنشات الصورايخ وعناصر من الوحدات الخاصة البحرية، بالتعاون مع وحدات من البحرية الفرنسية ممثلة فى حاملة المروحيات من طراز ميسترال ( تونير) بالاضافة الى عدد من الفرقاطات وزوارق الصواريخ وجماعة من القوات الخاصة الفرنسية، وبمشاركة عناصر المشاه الميكانيكى التابعة للمنطقة الجنوبية العسكرية وعدد من طلبة الكلية البحرية.

يتضمن التدريب تخطيط وتنفيذ عدد من الانشطة التدريبية البارزة بغرض حماية خطوط المواصلات البحرية وإدارة اعمال قتال هجومية ودفاعية، وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبة بها، وتخطيط وتنفيذ عملية أبرار بحرى على جزيرة حاكمة بغرض استعادتها، بالاضافة الى فرض سيناريوهات لتدريب أطقم الوحدات البحرية المشاركة على مواجهة التهديدات البحرية المحتملة.

يأتى التدريب فى ضوء علاقات التعاون العسكرى وتبادل الخبرات بين البحريتين المصرية والفرنسية، والاستفادة من القدرات الثنائية لكلا الجانبين فى تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز الأمن البحرى بالمنطقة.