سيـــاســة

انطلاق التدريب البحرى الجوى «ميدوزا – 11» بمشاركة  مصر ‏واليونان وقبرص والإمارات‎ ‎‏(صور)

انطلقت فعاليات التدريب البحرى الجوى المشترك ( ميدوزا - 11 )  والذى تستمر على ‏مدار عدة أيام بدولة اليونان وذلك بمشاركة عناصر من القوات المسلحة المصرية واليونانية ‏والقبرصية والإماراتية فضلاً عن مشاركة المملكة الأردنية الهاشمية بصفة مراقب .‏ ويشارك فى…

أحمد اللاهوني 2:14 م, الخميس, 18 نوفمبر 21 2:14 م, الخميس, 18 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

انطلقت فعاليات التدريب البحرى الجوى المشترك ( ميدوزا – 11 )  والذى تستمر على ‏مدار عدة أيام بدولة اليونان وذلك بمشاركة عناصر من القوات المسلحة المصرية واليونانية ‏والقبرصية والإماراتية فضلاً عن مشاركة المملكة الأردنية الهاشمية بصفة مراقب .‏

ويشارك فى التدريب من الجانب المصرى حاملة المروحيات (جمال عبد الناصر) من طراز ‏ميسترال وعدد من القطع البحرية مختلفة الطرازات وعناصر القوات الخاصة البحرية, بالإضافة ‏إلى عدد من الطائرات متعددة المهام ، وعناصر من القوات الخاصة، فضلاً عن مشاركة عدد من ‏طلبة الكلية البحرية المصرية خلال تنفيذهم معسكر التدريب الخارجى .‏

اقرأ أيضا  «الخارجية»: انعقاد جلسة مشاورات حول الهجرة بين مصر والاتحاد الأوروبي

بدأت فعاليات التدريب بتنفيذ القوات البحرية المصرية واليونانية تدريباً بحرياً عابراً جنوب شرق ‏جزيرة كريت أثناء رحلة الذهاب، فضلاً عن عقد محاضرات نظرية لتوحيد المفاهيم القتالية بين ‏عناصر القوات الجوية للدول المشاركة فى التدريب .‏

‏ ومن المقرر تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية منها قيام القوات المشاركة فى التدريب بأعمال ‏التخطيط وإدارة عمليات بحرية وجوية مشتركة، والقيام بأعمال الإبرار البحرى والجوى بمشاركة ‏عناصر القوات الخاصة .‏

اقرأ أيضا  السيسى يؤكد على المكانة المهمة للاتحاد الأوروبى فى السياسة الخارجية لمصر

يأتى التدريب فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة لنقل وتبادل الخبرات وتعزيز ‏أوجه التعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية ومثيلاتها من الدول الصديقة والشقيقة .‏

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

«مشروعات البرلمان»: لجنة استماع لرواد معرض «تراثنا» الاثنين المقبل

ياسمين فواز 2:37 م, الخميس, 18 نوفمبر 21

الحكومة : بدء التشغيل التجريبي بالعاصمة الإدارية وتسليم الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين الشهر المقبل

صفية حمدي 11:17 ص, الخميس, 18 نوفمبر 21

برلمانى : قانون التخطيط العام نقلة هام في التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات

ياسمين فواز 11:06 ص, الخميس, 18 نوفمبر 21

رئيس مجلس الشيوخ يضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول بساحة الكرملين في موسكو

ياسمين فواز 11:03 ص, الخميس, 18 نوفمبر 21

قنا : مصر وقطر توقعان اتفاقيات لتحسين المعيشة في غزة تشمل توريد وقود ومواد بناء

أحمد إسماعيل 12:12 ص, الخميس, 18 نوفمبر 21

وزير الخارجية يشارك باجتماع لجنة تنسيق المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني

أحمد إسماعيل 11:07 م, الأربعاء, 17 نوفمبر 21