انطلاق التدريب البحرى الجوى «ميدوزا – 11» بمشاركة  مصر ‏واليونان وقبرص والإمارات‎ ‎‏(صور)

انطلقت فعاليات التدريب البحرى الجوى المشترك ( ميدوزا - 11 ) والذى تستمر على ‏مدار عدة أيام بدولة اليونان وذلك بمشاركة عناصر من القوات المسلحة المصرية واليونانية ‏والقبرصية والإماراتية فضلاً عن مشاركة المملكة الأردنية الهاشمية بصفة مراقب .‏ ويشارك فى…

انطلقت فعاليات التدريب البحرى الجوى المشترك ( ميدوزا – 11 ) والذى تستمر على ‏مدار عدة أيام بدولة اليونان وذلك بمشاركة عناصر من القوات المسلحة المصرية واليونانية ‏والقبرصية والإماراتية فضلاً عن مشاركة المملكة الأردنية الهاشمية بصفة مراقب .‏

ويشارك فى التدريب من الجانب المصرى حاملة المروحيات (جمال عبد الناصر) من طراز ‏ميسترال وعدد من القطع البحرية مختلفة الطرازات وعناصر القوات الخاصة البحرية, بالإضافة ‏إلى عدد من الطائرات متعددة المهام ، وعناصر من القوات الخاصة، فضلاً عن مشاركة عدد من ‏طلبة الكلية البحرية المصرية خلال تنفيذهم معسكر التدريب الخارجى .‏

بدأت فعاليات التدريب بتنفيذ القوات البحرية المصرية واليونانية تدريباً بحرياً عابراً جنوب شرق ‏جزيرة كريت أثناء رحلة الذهاب، فضلاً عن عقد محاضرات نظرية لتوحيد المفاهيم القتالية بين ‏عناصر القوات الجوية للدول المشاركة فى التدريب .‏

‏ ومن المقرر تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية منها قيام القوات المشاركة فى التدريب بأعمال ‏التخطيط وإدارة عمليات بحرية وجوية مشتركة، والقيام بأعمال الإبرار البحرى والجوى بمشاركة ‏عناصر القوات الخاصة .‏