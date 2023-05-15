انطلاق البعثة الثامنة لمجلس الأعمال المصرى للتعاون الدولي إلي بولندا و السويد 22 مايو

تنطلق يوم 22 مايو الحالي أعمال البعثة التجارية الثامنة التي ينظمها مجلس الأعمال المصرى للتعاون الدولى برئاسة المهندس معتز رسلان إلى كل من بولندا والسويد، بمشاركة عدد كبير من رجال الأعمال المصريين وممثلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وأعضاء مجلس الشعب والهيئة العامة للاستثمار بهدف استكشاف فرص الاستثمار المشترك، ودفع حركة التجارة البينية والترويج للمشروعات والمنتجات المصرية.

و قال المهندس معتز رسلان رئيس مجلسي الأعمال المصري الكندي والمصري للتعاون الدولى، إن هذه البعثة تأتى ضمن استراتيجية المجلس والتى تقوم على استهداف الأسواق الغير تقليدية، واستكشاف فرص تنمية التجارة والاستثمار المشترك ،مؤكدا على عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر وكل من السويد وبولندا،مضيفا أن حجم التبادل التجارى بين مصر وبولندا زاد بنحو 174 مليون دولار وبنسبة 24.1% خلال آخر عامين.

حجم التجارة البينية بين مصر والسويد

وأكد أن السويد تعد من البلدان الواعدة لبحث سبل شراكات جادة ومثمرة مع مصر، حيث نتطلع إلى جذب المزيد من الاستثمارات السويدية إلي مصر ، علما بأن حجم التجارة البينية بين مصر والسويد حقق زيادات مستمرة خلال السنوات الست الماضية ليصل إلى حوالي 1.12 مليار دولار خلال عام 2022 محققاً زيادة قدرها 30% مقارنة بعام 2021، كما بلغ حجم الاستثمارات السويدية في مصر حوالي 145 مليون دولار حتى نهاية أبريل 2022.

كما أضاف أن البعثة التى ستستمر حتى26 مايو الحالي، تستهدف فتح أفاق جديدة للتعاون مع بولندا و السويد فى مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية، وفتح منافذ جديدة للصادرات المصرية والترويج لها، بالإضافة إلى بحث فرص الاستثمار المشترك بين رجال أعمال البلدين، مشيرا إلى أجندة البعثة تتضمن عقد سلسلة من اللقاءات مع بعض المسؤولين الحكوميين في مجال الاقتصاد والصناعة والتجارة ومنظمات الأعمال، بالإضافة إلى زيارة بعض المصانع الكبرى لبحث فرص التعاون المشترك، ونقل التجارب الناجحة لهذه الصناعات للسوق المصري.

وأوضح رسلان أن بولندا والسويد من الدول التى لا تربطها بمصر علاقات اقتصادية وتجارية قوية، رغم أنهما من الأسواق الهامة التى تمتاز بفرص تجارية متنوعة وكبيرة فى العديد من القطاعات، ويمكن اختراقهما وتنمية حجم التجارة معهما، لذلك تم إعداد دراسات موسعة لقوائم السلع والمنتجات التى تصدرها وتستوردها الدولتان، وكذلك أهم الفرص الاستثمارية المتاحة فى مختلف قطاعات الصناعة والسياحة، لذلك من المتوقع أن تحقق البعثة نتائج إيجابية فى دفع حركة التجارة والاستثمار المشترك.

وأضاف رسلان أنه تم الترتيب لهذه الزيارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، من خلال السفارة المصرية فى كل من بولندا والسويد، وكذلك سفارتى بولندا والسويد بالقاهرة ، مؤكدا أنه سيتم خلال الزيارة التعريف بأهم الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر.