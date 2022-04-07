أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة الرمضانية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن انطلاق البطولة في نسختها 14 بمشاركة 25 شركة محلية وعالمية، حيث تنطلق فعاليات البطولة يوم العاشر من رمضان الموافق 11 أبريل 2022 تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعقد فعالياتها بنادي القرية الذكية بمدينة السادس من أكتوبر.

وتشارك كل من مجموعة بنية وشركة دل تكنولوجيز ومايكروسوفت كراعي بلاتيني للبطولة بينما تشارك الهيئة القومية للبريد المصرية والشركة المصرية للاتصالات ومجموعة اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية كراعي ذهبي وتشارك SAP وسيسكو كراعي فضي.

وتعقد بطولة هذا العام وسط مشاركة واسعة من شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الاتصالات والجهات التابعة لها وأبرز الشركات المشاركة كل من: دل تكنولوجيز، مجموعة بنية، ومايكروسوفت مصر، أي بي إم مصر، SAP، الهيئة القومية للبريد، الشركة المصرية للاتصالات، اتصالات مصر، ساميت للحلول التقنية، SEE، سهل، ميركوري كوميناكيشنز، فكسيد سولوشنز، جوتشات للخدمات التكنولوجية، OPPO، مجموعة أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، eTax MCS IBM، كونكت بي إس، راية للتكنولوجيا.

يذكر أن بطولة هذا العام تحمل أسم الكاتب الصحفي الراحل أحمد عواد مدير تحرير جريدة الشروق وأبرز مؤسسي البطولة التي انطلقت منذ أكثر من 16 عاما.