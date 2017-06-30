انطلاق البطولة الإفريقية للزوارق الشراعية 2017 من الإسكندرية

مها يونس: انطلقت مساء الجمعة، فاعليات البطولة الإفريقية للزوارق الشراعية طراز اوبتيميست - مصر 2017 المقامة خلال الفترة من 30 يونيو وحتى 5 يوليو والتي تقام على أرض الاسكندرية للمرة الثالثة ويشارك فيها 10 دول أفريقية وعربية، بعدما أعلن محافظ الإسكندرية محمد سلطان إنطلاقها

مها يونس:

انطلقت مساء الجمعة، فاعليات البطولة الإفريقية للزوارق الشراعية طراز اوبتيميست – مصر 2017 المقامة خلال الفترة من 30 يونيو وحتى 5 يوليو والتي تقام على أرض الاسكندرية للمرة الثالثة ويشارك فيها 10 دول أفريقية وعربية، بعدما أعلن محافظ الإسكندرية محمد سلطان إنطلاقها بشكل رسمي.

يشار إلى أن البطولة الإفريقية للزوارق الشراعية طراز اوبتيميست أقيمت على أرض الاسكندرية 3 مرات آخرها عام 2006 ، وتضم البطولة هذا العام 10 دول عربية و أفريقية ( الجزائر،و أنغولا، ومصر ، والمغرب، و موزمبيق، و سيشل، وجنوب أفريقيا، وتنزانيا، وتونس ، والإمارات) بعدد 53 لاعبا.

وقال المحافظ أن هذا الحدث الرياضي الهام يدل على أن مصر عادت الي مكانتها التي تستحقها ،و أن الاسكندرية عادت لتستضيف على أرضها مثل هذه البطولات الكبيرة والمشرفة لتعود كعروس البحر الأبيض المتوسط .