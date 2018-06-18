انطلاق الانتخابات العمالية في 13 نقابة عامة غدا الثلاثاء

دعاء حسني تنطلق غدا الثلاثاء، انتخابات المرحلة الثانية للمنظمات النقابية العمالية للدورة النقابية 2018/2022، وذلك علي مستوي 13 نقابة عامة. وتابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الأثنين، العمل داخل غرفة العمليات باللجنة العليا المشرفة علي انتخابات تشكيلات المنظمات النق

دعاء حسني

تنطلق غدا الثلاثاء، انتخابات المرحلة الثانية للمنظمات النقابية العمالية للدورة النقابية 2018/2022، وذلك علي مستوي 13 نقابة عامة.

وتابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الأثنين، العمل داخل غرفة العمليات باللجنة العليا المشرفة علي انتخابات تشكيلات المنظمات النقابية العمالية، بديوان عام الوزارة.

وقام الوزير بالإشراف علي عملية تسليم 13 نقابة عامة استمارات أبداء الرأي الخاصة بالتصويت لانتخابات المرحلة الثانية للدورة النقابية 2018/2022 المزمع إجراؤها غدا الثلاثاء.

وتجري الانتخابات بمقر النقابات العامة في 4 نقابات علي العضوية في الكيماويات ، والمرافق، والنقل العام ، والعلوم الصحية ، وذلك بعد فوز رؤسائها بالتزكية وهم علي التوالي، عماد حمدي، وعادل نظمي، ومجدي حسن، وأحمد سيد عبد المقصود .

كما تجري الانتخابات في نفس الموعد علي الرئاسة فقط في نقابتي البناء والأخشاب ، والسياحة، بعد فوز الأعضاء بالتزكية ، وفي نفس الوقت تجري علي الرئاسة والأعضاء في نقابات: البريد ، والسكة الحديد، والاتصالات، والخدمات الصحية ، والنيابات والمحاكم، والبترول، والأعمال المالية والضرائب.

ومن المقرر أن تعلن نتائج الانتخابات عقب إغلاق الصناديق في الخامسة مساءً، وفرز الأصوات وإعلان النتائج، ليتم إيداع الأوراق بعد غد الأربعاء 20 يونيو 2018.

وكان وزير القوي العاملة، محمد سعفان، أعلن في وقت سابق الكشوف النهائية لتشكيلات المنظمات النقابية العمالية لمجالس إدارة النقابات العامة، حيث أسفرت عن الفوز بالتزكية في رئاسة وعضوية 14 نقابة عامة هي : الغزل والنسيج، برئاسة عبد الفتاح إبراهيم، والصناعات الهندسية، خالد الفقي، والصناعات الغذائية ، خالد عيش ، الزراعة والري، محمد سالم ، الصحافة والطباعة والإعلام، مجدي البدوي، النقل البري، جبالي المراغي ، النقل البحري، حسام الدين مصطفي، النقل الجوي، حسن شحاته، الإنتاج الحربي، سعيد النقيب، التجارة ، محمد وهب الله ، والمناجم والمحاجر، محمد عرابي ، الخدمات الإدارية، هشام فاروق، والتعليم والبحث العلمي، هشام رضوان، والبنوك والتأمينات ، جمال العقبي.