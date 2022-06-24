انطلاق الاختبار النهائي لدبلومة الإدارة الرياضية بجامعة القاهرة.. اليوم

تنطلق اليوم الجمعة في جامعة القاهرة بالتعاون مع المركز الدولي للدراسات الرياضية CIES الشريك التعليمي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” مناقشة البحوث المقدمة من الدارسين في الدفعة الرابعة عشر والتي تضم العديد من النجوم في عالم كرة القدم على رأسهم سعد الدين سمير لاعب النادي الأهلي المعار حالياً الى فريق فيوتشر بالإضافة الى عبد الظاهر السقا نجم منتخب مصر في الجيل الذهبي وغيرهم من مختلف البلدان العربية والإفريقية على رأسها السعودية التي تشارك على مستوى الأندية والاتحاد.

ويتم اختيار البحث الأفضل للمشاركة في المسابقة العالمية التي يشرف عليها الاتحاد الدولي لاختيار المشروع العلمي الأفضل من بين أفضل 3 مشروعات عالمياً ، حيث تتنافس 19 جامعة عالمياً ببحوث يتم الاختيار فيما بينها.

ومن المقرر أن يجري اختبارات وبحوث الدارسين البروفيسور بيير لافرانكي أستاذ التاريخ بجامعة نيوشاتيل السويسرية والمنسق الأكاديمي للبرنامج على مستوي العالم والدكتور عمرو محب ممثل CIES بمصر ومدير العلاقات الدولية بفريق الأهلي، بالإضافة الى الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، والدكتور عماد الزمر مدير مركز الدراسات والبحوث التجارية، ومحمد قطب منسق الجامعة في البرنامج.

وتستمر اختبارات الدارسين على مدار 3 أيام سيتم فيها مناقشة الأبحاث التي تقدموا بها والتي يتنافس فيها الجميع.

وتحمل أفكار المشروعات التي تم التقدم بها خلال الدفعة الحالية تحديات مستقبل الكرة المصرية والعربية، بالإضافة الى الرياضة بشكل عام.

ويولي الاتحاد الدولي اهتمامًا كبيرًا بتأهيل عدد كبير من الكوادر الرياضية التي تستطيع لعب دور بارز في تطور اللعبة ومختلف الألعاب في كافة أنحاء العالم من خلال الشراكة مع أكثر من 19 جامعة عالمية.

وتم اختيار مشروع العام من الفيفا لمجموعة باحثين مصريين تحت مسمى “اتطوع” خلال النسخة الماضية يعد انجاز كونه المرة الأولى التي يتم فيها الحصول على هذا التقدير مشدداً على أنه يتوقع أن يواصل الدارسين تفوقهم عالمياً من الدفعات الحالية والقادمة.

وسبق أن تخرج من دبلومة فيفا عدد من الكوادر الرياضية التي تشارك بنجاح في الكرة المصرية بشكل خاصة والرياضة عامة، من بينهم النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إيهاب لهيطة المدير التنفيذي لنادي “زد”، أمير توفيق، مدير إدارة التعاقدات والتسويق بالقلعة الحمراء، خالد رفعت مدير التسويق السابق بالزمالك، والمستشار ضياء الدرجلي مستشار وزير الرياضة القانوني.

ويحاضر في البرنامج كل من الدكتورة نور الزيني خبيرة الاتصال الرياضي وزكريا ناصف عضو لجنة التطوير بالنادي الأهلي وتامر يسري خبير التسويق الرياضي، ونصر الدين عزام المحامي الدولي وعبد الله الشهابي محامي الاتحاد الافريقي لكرة القدم وشركة الكرة بالنادي الأهلي.