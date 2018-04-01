انطلاق الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في تونس

سيد بدر:انطلق الاجتماعات السنوية الـ٤٣ لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في تونس العاصمة اليوم الأحد تحت رعاية رئيس الجمهورية التونسي لعدة أيام. وتعد الاجتماعات حدثا بارزا يجمع أكثر من 1000 مشارك من مختلف الدول الأعضاء بالبنك يمثلون العديد من المؤسسات والهيئات المالية، العربية والإقليمية والدو

سيد بدر:

انطلق الاجتماعات السنوية الـ٤٣ لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في تونس العاصمة اليوم الأحد تحت رعاية رئيس الجمهورية التونسي لعدة أيام.

وتعد الاجتماعات حدثا بارزا يجمع أكثر من 1000 مشارك من مختلف الدول الأعضاء بالبنك يمثلون العديد من المؤسسات والهيئات المالية، العربية والإقليمية والدولية وخبراء من مختلف القطاعات الاقتصادية، كما يشارك في أعمالها 57 وزير اقتصاد ومالية وتعاون دولي من البلدان الأعضاء.

وأعرب بندر حجار رئيس مجموعه البنك الاسلامى للتنمية عن شكره العميق لدولة تونس على استضافة الاجتماعات وحسن التنظيم والاستقبال الحافل للمشاركين مما يحقق الأهداف المنشودة لإثراء الحوار والمناقشات حول القضايا الاقتصادية والتمويلية والتنموية التي تحظى باهتمام الدول الأعضاء.

وتناقش الاجتماعات السنوية عدة ندوات لبحث مسائل حيوية وتحديات تواجه البلدان الأعضاء ومنها تكوين شركات إستراتيجية لدفع الاستثمار وتشغيل الشباب، وآليات الشراكة لتعزيز البحث والتجديد لتدعيم القيمة المضافة في القطاعات المنتجة، وسبل بحث آليات تمكين المرأة وتطوير قدراتها إلى جانب ندوات ذات علاقة بدور المجالات الرقمية والتكنولوجية الحديثة في تحقيق التنمية المستدامة، وكذلك المالية الإسلامية كآلية جديدة لتمويل التنمية ودفع الاستثمار وندوات أخرى تتعلق بالتحديات التي تواجهها البلدان الأعضاء ومنها قضايا المياه والتغيرات المناخية وغيرها.

وتشهد الاجتماعات السنوية، الاحتفال بمرور عشرة سنوات على إنشاء المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وهي إحدى مؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، هذا إلى جانب ندوة رئيسيه حول القطاع الخاص.

ويشارك فى الاجتماعات وفد مصري ترأسه الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ومحافظ مصر لدى البنك الاسلامى للتنمية،حيث سيتناول الوفد المصرى مناقشة قضايا مشاركة البنك فى عدد من المشروعات التنموية المصرية والمشروعات القومية الى جانب عرض تجربة الاصلاح الاقتصادى المصرى واهم تطورات الاوضاع الاقتصاديه فى مصر .

