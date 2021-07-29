انطلاق الاجتماع الأول للجنة ترويج الاستثمار والأعمال بين مصر واليابان

قام نوكي ماساكي، سفير اليابان في مصر، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أمس، برئاسة الجلسة الافتتاحية للجنة ترويج الاستثمار والأعمال بين مصر واليابان، وفق بيان صحفي وزعته سفارة اليابان بالقاهرة. وأضاف البيان أنه قد حظي الجانبان الياباني والمصري بمناقشات مثمرة عن طرق تنمية العلاقات الثنائية في مجال الأعمال والاستثمار.

وقد تم الإعلان عن إنشاء هذه اللجنة خلال الاجتماع بين شينزو أبى، رئيس وزراء اليابان في ذلك الوقت، والرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والذي عُقد على هامش قمة مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الأفريقية “تيكاد 7″، في أغسطس 2019.

خلال الاجتماع، وبعد تأكيد رئيسَي اللجنة هدف وهيكل اللجنة، قام المشاركون بمناقشة تجربة الأعمال والاستثمار في مصر من خلال عروض تقديمية قامت بها جمعية رجال الأعمال اليابانية، وشركات يابانية عاملة في مصر (تويوتا تسوشو، شركة نيسان للسيارات، سوميتومو للضفائر الكهربائية، وسرايا)، وبنك اليابان للتعاون الدولي، ومنظمة اليابان للتأمين على الصادرات والاستثمارات، وهيئة الاستثمار والمناطق الحرة.

وأوضح الجانب الياباني ما حققوه في مصر وعرضوا بعض التحديات التي واجهتهم خلال أنشطتهم.

وأكد بنك اليابان للتعاون الدولي ومنظمة اليابان للتأمين على الصادرات والاستثمارات دعمهم لأنشطة الشركات اليابانية في مصر من خلال تقديم البرامج المالية اللازمة.

كما أوضحت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الإجراءات التي اتخذتها لتشجع المزيد من الاستثمار من اليابان وقدّمت فرصًا لأعمال محتملة للشركات اليابانية.

خلال الاجتماع، قامت شركات مصرية بعروض تقديمية (العربي جروب، السويدي الكتريك، أوراسكوم للإنشاءات، حسن علام القابضة) وعبروا عن اهتمامهم بالتعاون مع الشركات اليابانية في مشروعاتهم، بما في ذلك ما هو خارج مصر، مثل أفريقيا.

سيتم إبلاغ نتائج الاجتماع إلى رئيس الوزراء، ومن المتوقع عقد الاجتماع المقبل قبل مؤتمر طوكيو الدولي الثامن في تونس عام 2022.

صرح السفير نوكي قائلًا “كانت الجلسة الافتتاحية اليوم مفيدة للغاية لتأكيد الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري وتحديد القضايا لتشجيع المزيد من الاستثمار الياباني فيما يتعلق بالسياسة الصناعية واللوائح والمحفزات وما إلى ذلك. كما كان من المثير للاهتمام أيضًا التعرف على تجربة التعاون بين الشركات المصرية واليابانية في مصر ودول أخرى في الشرق الأوسط وإفريقيا. أتمنى أن تعطي هذه اللجنة دفعة لخلق المزيد من الرغبة لدى الشركات اليابانية للاستثمار في مصر وتطوير شراكات مع الشركات المصرية وحل التحديات خلال ممارسة الأعمال التجارية في مصر. وإنني أتطلع إلى رؤية المزيد من تعزيز العلاقات التجارية بين اليابان ومصر”.

وصرح المستشار عبد الوهاب بأن هذه اللجنة ستكون بمثابة منصة هامة للشركات اليابانية للحصول على فهم أفضل عن فرص الأعمال والاستثمار الحالية والمحتملة في مصر مع الشركات المصرية.

كما أكد المستشار عبد الوهاب أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على استعداد لبذل كل جهد ممكن لدعم نشاطات الأعمال والاستثمار من قبل اليابان في مصر.

حضر هذا الاجتماع المهندس مدحت العربي، نائب رئيس مجموعة العربي وعضو مجلس الأعمال المصري الياباني، والسيد تانيهاتا أوسامو، رئيس جمعية رجال الأعمال اليابانية، وفوكوياما تويوكازو، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال اليابانية ومدير هيئة التجارة الخارجية اليابانية، والسيد أومورا يوشيفومي، الممثل الرئيسي لمكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية بمصر، وتويودا كوهي، الممثل الرئيسي لمكتب بنك اليابان للتعاون الدولي بالشرق الأوسط وممثل مكتب دبي، وأوراتا هيديوكي، مدير عام أول لقطاع تأمين التمويل الهيكلي والتجاري بمنظمة اليابان للتأمين على الصادرات والاستثمارات، وسايتو هيدينوري، ممثل مجلس الأعمال الياباني المصري،

بالإضافة إلى مشاركين من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوزارات المصرية، وسفارة اليابان بالقاهرة وشركات يابانية ومصرية.