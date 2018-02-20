انطلاق الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء لبحث ملفات اقتصادية

متابعات بدأ مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، لبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة لمجموعة من التقارير المتعلقة بجودة الخدمات التي تقدم للمواطنين وموقف المشروعات القومية التي تتم حاليا بمختلف المحافظات. ووفق وكالة أنب

متابعات

بدأ مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، لبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة لمجموعة من التقارير المتعلقة بجودة الخدمات التي تقدم للمواطنين وموقف المشروعات القومية التي تتم حاليا بمختلف المحافظات.

ووفق وكالة أنباء الشرق الأوسط، يناقش مجلس الوزارء ، خلال اجتماعه ، عددا من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية الهامة التي تهدف إلى احداث نهضة على كافة المستويات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمارات ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات القومية ضمن المعدلات الزمنية المحددة.

كما يتابع المجلس ما تم بشأن الإجراءات التي يتم اتخاذها بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن مظلة الضمان الاجتماعي بشكل عام وأيضا ما يتعلق بالعمالة الموسمية واليومية ورعاية محدودي الدخل وتوفير احتياجات المواطنين من خدمات وسلع أساسية بأسعار مناسبة ومتابعة المشروعات المختلفة على مستوى الجمهورية.