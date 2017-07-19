انطلاق احتفالية يونيليفر لتكريم نماذج النساء المشرفة بمصر

ياسمين فوازانطلقت، منذ قليل، احتفالية شركة "يونيليفر مشرق" لمنتجات العناية الشخصية، اليوم الأربعاء، بفندق ماريوت لتكريم 5 نماذج مشرِّفة وناجحة لسيدات مصريات نجحن في إعلاء قيمة العمل الإنساني داخل المجتمع المصرى، واستطعن رسم صور متعددة للجمال الحقيقي الذي يجمع بين المظهر والجوهر، من خلال مشاركتهن ف

ياسمين فواز

انطلقت، منذ قليل، احتفالية شركة “يونيليفر مشرق” لمنتجات العناية الشخصية، اليوم الأربعاء، بفندق ماريوت لتكريم 5 نماذج مشرِّفة وناجحة لسيدات مصريات نجحن في إعلاء قيمة العمل الإنساني داخل المجتمع المصرى، واستطعن رسم صور متعددة للجمال الحقيقي الذي يجمع بين المظهر والجوهر، من خلال مشاركتهن في العديد من المشروعات والمبادرات المختلفة.





شيرين عبد المنعم، رئيس قسم التسويق لمنتجات دوف بشركة يونيليفر، أكدت أن سر جمال المرأة الحقيقي من الداخل، لافتة إلى أن 92% من النساء يبحثن عن الجمال.

يقدم الفنان الشاب كريم فهمي فقرات الحفل، بحضور العديد من الفنانين ونجوم المجتمع والعمل التطوعي وخبراء التجميل ولفيف من وسائل الإعلام المحلية والعربية.