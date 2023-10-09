انطلاق اجتماع «نقل النواب» لمناقشة اتفاقيتي فيينا لإرشادات الطرق وتيسيرها

بدأت لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب ، اجتماعها اليوم الإثنين منذ قليل برئاسة النائب علاء عابد رئيس اللجنة، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 329، بشأن الموافقة على اتفاقيتي فيينا 1968، المتعلقة باتفاقية علامات وإرشادات الطرق، اتفاقية السير على الطرق.

وتأتي الاتفاقية في إطار جهود الدولة لتسهيل حركة النقل والتجارة؛ تماشيا مع خطتها لتطوير الموانئ البحرية والبرية، والعمل على سد الفجوة بين التصدير والاستيراد.

وتهدف اتفاقية فيينا المتعلقة بعلامات وإشارات الطرق إلى اعتماد نظام دوليّ للسير على الطرق، من خلال توحيد اللافتات، والإشارات، ورموز وعلامات الطرق الخاصة بحركة السير على الطرق، وقد انضمت مصر للإصدار الأول من هذه الاتفاقية قبل أن يتم إلغاؤه وتعديله وتم إصدار آخر جديد وهو ما يتعلق بمشروع القرار.