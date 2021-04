انطلاق اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين اليوم افتراضيا للعام الثاني بسبب «كورونا»

تنطلق اجتماعات الربيع لـ “صندوق النقد” ومجلس محافظي مجموعة البنك الدولي لعام 2021 افتراضيًا “عبر الإنترنت” اليوم وحتي 11 أبريل الجاري.

وسيطرح قادة العالم والقطاع الخاص والشباب الطامحين خلال فعاليات الاجتماع آراءهم لتحقيق تعاف اقتصادي أخضر في العالم قادر علي الصمود وشامل للجميع فضلاً عن رؤيتهم لحل أزمة الديون العالمية.

وسيتحدث رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس، خلال الاجتماعات عن استجابة البنك للأزمة العالمية التي سببتها جائحة فيروس كورونا.

وتناقش أوريليا نغين، من برنامج كوفاكس، وهو تحالف عالمي من أجل الحصول العادل علي لقاح كورونا، وسابينا بهاتيا، من صندوق النقد الدولي، اليوم كيفية إعطاء الجميع فرصة عادلة للحصول علي اللقاح. Tune in for a conversation with @AureliaFNguyen, Managing Director of the #COVAX Facility @gavi and IMF’s @bhatiasi on the challenges of vaccine procurement and distribution. #IMFInspired #OneWorldProtected



ويشارك في الاجتماعات محافظو البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني، وأكاديميون لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمي، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات.

وتعقد أيضا ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية وفعاليات أخرى عن الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والنظام المالي في العالم.

يشار إلي أن انعقاد هذه الاجتماعات يأتي للمرة الثانية علي التوالي لانعقادها عبر الإنترنت نتيجة التخوف من جائحة فيروس كورونا.

ووفق بيانات صندوق النقد؛ من المقرر عرض نتائج تقريري آفاق الاقتصاد العالمي، إضافة إلى الاستقرار المالي العالمي غداً الثلاثاء 6 إبريل.

كما سيتم الكشف عن نتائج تقرير الراصد المالي يوم الأربعاء المقبل 7 إبريل.

وتوضح بيانات الصندوق الفارق بين الاجتماعات السنوية التي تنعقد في الخريف والاجتماعات الأخرى التي تنعقد في شهر أبريل من كل عام المعروفة باسم اجتماعات الربيع.

وأشارت بيانات الصندوق إلى أن اجتماعات الربيع تشمل انعقاد اللجنة الدولية للشئون النقدية والمالية بصندوق النقد الدولي، ولجنة التنمية المشتركة التي تناقش ما تحقق من تقديم في أعمال الصندوق ومجموعة البنك الدوليين.

وتابعت البيانات أن من الفعاليات المهمة في اجتماعات الربيع أيضا الندوات، والجلسات الإعلامية الإقليمية، والمؤتمرات الصحفية، وكثير من الفعاليات الأخرى التي تركز على الاقتصاد العالمي، والتنمية الدولية، والأسواق المالية العالمية.

لكن لا تنعقد الجلسة العامة لمجلسي محافظي الصندوق والبنك إلا خلال الاجتماعات السنوية في الخريف التي تُنظم عموما في شهر سبتمبر – أكتوبر، في واشنطن سنتين متتاليتين وفي أحد البلدان الأعضاء في السنة الثالثة.

.