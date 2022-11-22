انطلاق إجتماع الدورة (35) لمجلس وزراء النقل العرب

أنطلقت منذ قليل إجتماع الدورة (35) لمجلس وزراء النقل العرب بمقر الاكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحري بالإسكندرية ، و برعاية أحمد أبو الغيط – الأمين العام لجامعة الدول العربية،

يناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات التي تساهم في تفعيل العمل العربي المشترك وذات العلاقة بقطاع النقل العربي بأنماطه المختلفة، وعلى رأسها دعم الاقتصاد الفلسطيني وتنفيذ الخطة الاستراتيجية لتنمية القطاعية في القدس(2018-2022).

كما يناقش آخر المستجدات حول الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها، والاحاطة علماً بالقرار رقم (2327) الصادر عن المجلس الاقتصادي والجماعي في دورته (109) بتاريخ 10/2/2022 بشأن اعتماد اتفاقية النقل بالعبور (الترانزيت) بين الدول العربية المعدلة،

كما يبحث اجتماع الدورة (35) لمجلس وزراء النقل العرب إنشاء منصة إلكترونية عربية للنقل البري على الطرق بين الدول العربية تخدم أطراف العمليــة التجاريــة،

يأتي ذلك إلي جانب دراسة توحيد مواصفات الأبعاد والاوزان المحورية للشاحنات العاملة بين الدول العربية، ومتطلبات تحديث وتفعيل موقع السلامة الطرقية تنفيذاً للقرار الصادر عن الدورة (34) لمجلس وزراء النقل العرب بتكليف الاتحاد العربي للنقل البري بالتنسيق مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا (إسكوا) لإنشاء مرصد عربي متكامل للسلامة الطرقية، وفي مجال النقل البحري : وتنفيذاً للقرار رقم (2349) الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته