انطلاق أول مهرجان للزيتون في مصر بحديقة الأورمان غدا

تنطلق فعاليات أول مهرجان للزيتون بحديقة الأورمان بالجيزة، وذلك برعاية وزير الزراعة وبمشاركة عشرات الشركات الزراعية المتخصصة في مجال إنتاج الزيتون .

ويفتتح الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، نيابة عن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المهرجان الأول للزيتون الساعة العاشرة والنصف صباح غد الخميس، ويستمر لمدة 5 أيام بحديقة الأرومان في الجيزة.

ويتضمن المهرجان معرضًا للزيتون وكل منتجاته وهو مخصص للبيع المباشر للجمهور بأسعار وعروض حصرية للمهرجان، ويشمل فقرات ترفيهية وتثقيفية ومسابقات عديدة وفقرات يومية للطبخ بزيت الزيتون والتعريف بقيمته الغذائية وأهميته الصحية.