انطلاق أول رحلة تحمل رواد فضاء سعوديين إلى المحطة الدولية (فيديو)

أعلنت وكالة أنباء السعودية “واس” انطلاق أول رحلة تحمل رواد فضاء سعوديين إلى المحطة الدولية (صور)

وأوضحت انه منذ الساعة التاسعة مساء الأحد توافدت جماعير المملكة على “معرض السعودية نحو الفضاء”، الذي تقيمه الهيئة السعودية للفضاء شمال العاصمة.

وتابعت الجماهير رائدي الفضاء” ريانة وعلي” وهما يستعدان داخل المركبة ( دراغون) استعدادا لانطلاقها نحو الفضاء في مهمة علمية مستقرها محطة الفضاء الدولية التي تبعد عن سطح الأرض بنحو 420 كم.

وقالت إن صاروخ “فالكون 9” الذي يحمل رائدي الفضاء انطلق بنجاح إلى الفضاء في مهمة تاريخية لإجراء تجارب علمية.