انطلاق أول بطولة في نادي جولف مدينتي (صور)

يستضيف نادي جولف مدينتي ، اليوم الجمعة وغدا السبت، 20 و 21 نوفمبر، أول بطولة مفتوحة للجولف، وذلك بمشاركة 96 لاعباً ولاعبة ممثلين عن معظم أندية الجولف فى مصر.

وتعد بطولة مدينتي للجولف جزءا من وسام الاستحقاق “اتحاد الجولف المصرى”، حيث يتنافس فيها أفضل لاعبي الجولف الهواة في مصر للفوز ببطولة مدينتي المفتوحة.

وتم تعيين اللاعب عيسى أبو العلا سفيراً لمدينتي جولف كلوب، تقديراً لاسهاماته ونجاحاته في رياضة الجولف، وذلك بما يتماشى مع رؤية النادي لتنمية وتطوير اللعبة داخل مصر، فهو واحداً من أهم وأشهر لاعبي الجولف في مصر، وأول لاعب محترف مصري وحاصل على العديد من البطولات المحلية.

وتقام البطولة على ملاعب الجولف بمدينتي، والتي تتسم بالمناظر الطبيعية الخلابة واللاند سكيب المميزة، حيث تم تصميمها وفق أحدث المعايير والمواصفات العالمية على يد روبرت ترينت جونز جونير Robert Trent Jones Jnr، وهو مهندس معماري أمريكي وواحداً من أشهر المتخصصين فى تصميم ملاعب الجولف حول العالم، حيث قام بتصميم أكثر من 270 ملعب جولف في حوالى 40 دولة، وصنفت تصميماته ضمن أفضل التصميمات لملاعب الجولف على مستوى العالم.

وتقوم شركة ترون “Troon” العالمية بإدارة ملاعب الجولف بمدينتي، وهي واحدة من أفضل الشركات المتخصصة في إدارة وصيانة ملاعب الجولف على مستوى العالم.

يشار إلى أن مدينتي أحد المشروعات المتكاملة التي يقوم على تطويرها مجموعة طلعت مصطفى.

وتضم مدينتي مجموعة من الخدمات المتكاملة وبنية أساسية متميزة، من أهمها محطة معالجة ثلاثية للمياه، والتي تُستخدم المياه المعالجة منها في ري المسطحات الخضراء وجولف مدينتي.