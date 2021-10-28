انطلاق أولى فعاليات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مركز دبي للمعارض

شهدت الفعاليات إقبالا من قبل كبار المستثمرين العالميين والمحليين شركاء المنطقة الاقتصادية

انطلقت صباح اليوم الخميس فعاليات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مركز دبي للمعارض بداخل إكسبو ٢٠٢٠ دبي ، بحضور المهندس يحيي زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس .

وشهدت الفعاليات إقبالا من قبل كبار المستثمرين العالميين والمحليين شركاء المنطقة الاقتصادية وكذلك حضور المهتمين بالفرص الاستثمارية بالمنطقة من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة فضلا عن مستثمرين من اليابان وفرنسا .



كما يشارك في الفعاليات من داخل مركز دبي للمعارض نخبة من رجال الأعمال وكبار المستثمرين المحليين والأجانب شركاء التنمية للمنطقة الاقتصادية. ، هم ستيفن يوجالينجام الرئيس والمدير العام لشركة قناة السويس لتداول الحاويات (محطة حاويات شرق بورسعيد)، والمهندس,، كريم سامي سعد رئيس مجلس إدارة مجموعة سامكريت و رئيس مجلس إدارة شركة شرق بورسعيد للتنمية المتكاملة (تطوير صناعى).

كما يشارك مايك ويتفيلد المدير العام لمجموعة نيسان للسيارات-إفريقيا ومصر ورئيس مؤسسة مصنعي السيارات بالقارة الإفريقية وياشورو هيداكا المدير العام لمجموعة تويوتا تسوشو مصر والمهندس، أحمد السويدي الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة السويدي إلكتريك و الدكتور، هاني سري الدين مؤسس وشريك مدير لمكتب سري الدين وشركاه – أستاذ القانون بجامعة القاهرة.