استثمار

انطلاق أولى فعاليات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مركز دبي للمعارض

شهدت الفعاليات إقبالا من قبل كبار المستثمرين العالميين والمحليين شركاء المنطقة الاقتصادية
نادية سلام 11:42 ص, الخميس, 28 أكتوبر 21 11:42 ص, الخميس, 28 أكتوبر 21

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انطلقت صباح اليوم الخميس فعاليات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مركز دبي للمعارض بداخل إكسبو ٢٠٢٠ دبي ، بحضور المهندس يحيي زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس .

وشهدت الفعاليات إقبالا من قبل كبار المستثمرين العالميين والمحليين شركاء المنطقة الاقتصادية وكذلك حضور المهتمين بالفرص الاستثمارية بالمنطقة من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة فضلا عن مستثمرين من اليابان وفرنسا .

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كما يشارك في الفعاليات من داخل مركز دبي للمعارض نخبة من رجال الأعمال وكبار المستثمرين المحليين والأجانب شركاء التنمية للمنطقة الاقتصادية. ، هم ستيفن يوجالينجام الرئيس والمدير العام لشركة قناة السويس لتداول الحاويات (محطة حاويات شرق بورسعيد)، والمهندس,، كريم سامي سعد رئيس مجلس إدارة مجموعة سامكريت و رئيس مجلس إدارة شركة شرق بورسعيد للتنمية المتكاملة (تطوير صناعى).

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كما يشارك مايك ويتفيلد المدير العام لمجموعة نيسان للسيارات-إفريقيا ومصر ورئيس مؤسسة مصنعي السيارات بالقارة الإفريقية وياشورو هيداكا المدير العام لمجموعة تويوتا تسوشو مصر والمهندس، أحمد السويدي الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة السويدي إلكتريك و الدكتور، هاني سري الدين مؤسس وشريك مدير لمكتب سري الدين وشركاه – أستاذ القانون بجامعة القاهرة.

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بقلم نادية سلام

محررة صحفية بجريدة المال ،قسم النقل والاستثمار ، حاصلة علي ماجيستير النقل الدولي واللوجيستيات بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

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