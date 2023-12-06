انطلاق أولى شحنات البرتقال إلى روسيا بإجمالى 540 طناً ضمن الموسم الجديد

كشف المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية عن انطلاق أولى شحنات تصدير البرتقال، أمس الثلاثاء، ضمن الموسم الجديد 2023-2024.

وقالت مصادر بالمجلس لـ«المال» إن الشحنة توجهت إلى السوق الروسية متضمنة 20 حاوية، بواقع 540 طن برتقال، بسعر 550 دولارًا للواحد.

«الحاصلات الزراعية»: انخفاض «التركى» يقلل تنافسية المصرى

وحددت المصادر عددًا من الصعوبات التى تهدد صادرات البرتقال المصرى إلى روسيا بالموسم الحالي، منها ارتفاع سعره بنحو 100 دولار للطن عن نظيره التركي، فضلًا عن المناخ العاصف والظروف الجوية خلال الشتاء وبطء العمل بالموانئ البحرية.

وذكرت أن الدعم الذى تقدمه الدولة للمصدرين المصريين أقل بكثير من مثيله الذى يحصل عليه المزارعون الأتراك، ما يقلل التنافسية الموسم الحالى بشكل عام.

وتعد مصر الدولة الأولى عالميا -للموسم الخامس على التوالي- فى تصدير برتقال المائدة، بكمية لا تقل عن 1.8 مليون طن سنويًا.

وطبقًا لبيانات وزارة الزراعة فإن مساحة الموالح تزيد على 450 ألف فدان، تنتج نحو 4.5 مليون طن سنويًا.

يشار إلى أن الحجر الزراعى استجاب لمطالب المصدرين قبل نهاية الشهر الماضى بتبكير موعد بدء تصدير البرتقال المصرى ليكون اعتبارًا من أمس بدلًا من 15 ديسمبر الحالي.

يذكر أن صادرات الموالح خلال الموسم الماضى (سبتمبر 2022 حتى أغسطس 2023) سجلت 2 مليون طن تقريبًا، بقيمة 988 مليون دولار، منها %20 إلى روسيا، بحسب أحدث بيانات صادرة عن مستودع التجارة الخارجية التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.