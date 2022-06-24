انطلاق أولى رحلات الحج اليوم بعد توقف دام نحو عامين (صور)

انطلقت اليوم الجمعة، أولى رحلات موسم الحج لعام 1443 هـ /2022م، من مطار القاهرة الدولي إلى الأراضي المقدسة لاداء الفريضة، وذلك بعد توقف دام لنحو عامين، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكدت مصادر مطلعة بالمطار لـ”المال”، أنه تم تخصيص الصالة الموسمية بمطار القاهرة لتسيير رحلات الحج التابعة لشركة مصر للطيران، بينما تم تخصيص مبنى الركاب رقم 2 لرحلات الخطوط الحوية السعودية.

وقامت شركة مصر للطيران اليوم، بتسيير 8 رحلات جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام، موزعة مابين 6 رحلات إلى المدينة المنورة ورحلتين إلى جدة، من بينها رحلة لنقل حجاج باماكو، وذلك بإجمالي 1900 حاج من حجاج وزراتي التضامن والصحة، وقرعة الدقهلية والغربية وبعثة الداخلية.

أسعار الحج

وبلغت تكلفة أسعار رحلات الحج للجمعيات الأهلية، نحو 87 ألف جنيه، وذلك لبرنامج الحج للمستوي 4 نجوم، بعدد تأشيرات 3 آلاف حاج.

وبدأت أسعار رحلات الحج السياحي، لبرنامج الخمس نجوم، صف أول مباشرة أمام الحرم من 177.500 جنيه، والصف الثاني 157.500 جنيه، بعدد تأشيرات متاحة لهذا المستوي 2760 تأشيرة.

أما أسعار رحلات الحج للبرنامج الاقتصادي، فتبدأ أسعاره من 82.500 جنيه وحتى 92.500 جنيه، بعدد تأشيرات متاحة لهذا المستوى 6440 تأشيرة.

وطرحت مصر للطيران أسعار تذاكر الحج للموسم الحالى وتبدأ من 16990 جنيه مصري، بخط سير القاهرة / جدة / القاهرة علي الدرجة السياحية و18990 جنيه مصري علي درجة رجال الأعمال .

كما تقرر أن تبدأ أسعار تذاكر الحج لرحلات مصر للطيران علي خط سير القاهرة / المدينة والعودة من جدة / القاهرة أو العكس من 17990 جنيه مصري علي الدرجة السياحية و19990 جنيها علي درجة رجال الأعمال، هذا بخلاف أسعار السفر أو العودة خلال الأيام المميزة .