انطلاق أولى رحلات الحج البرى بميناء نويبع (صور)

أعلنت

اليوم عن انطلاق أول أفواج الحج البرى من ميناء نويبع البحري وذلك على متن العبارة آيلة وعليها 252 حاجا وعدد 7 باصات حج، حيث تم استقبال باصات الحج بقرية الحجاج وتفويجهم لميناء نويبع بحسب أولوية الوصول وتم إنهاء جميع الإجراءات بيسر وسهولة بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائى.

وتم التنسيق بين محافظة جنوب سيناء وإدارة المرور لمتابعة خط سير الأتوبيسات وحل أي مشاكل خاصة بالأتوبيسات أثناء مرورها بالكمائن وتوجيهها إلى قرية الحجاج بعد أخذ أرقام الأتوبيسات على أن يتم تفويج الأتوبيسات للميناء طبقا لأولوية الوصول وطاقة العبارات.



وتم التأكيد على شركات السياحة والتوكيل الملاحي بضرورة تواجد عدد 2 سائق لكل باص وان تكون رخصة السائق سارية المفعول قبل الوصول بمدة كافيةو رخص الباص والالتزام بتوكيل رسمي موثق بالشهر العقاري تصريح السفر ساري لأكثر من 30 يوما والالتزام بمواعيد الحجز ( سفر / عودة ) مع التزام كل باص بإحضار استمارة 126 جمارك قبل الوصول للميناء ، التزام كل حاج بتواجد جواز السفر بداخله التذكرة شاملة بيانات الحاج دون مخالفة لتسهيل سرعة الاجراءات.



ورفع درجة الاستعداد بالحجر الصحي بالميناء مع توفير جميع ادوية الطوارئ والمصل الخاص بتطعيم الحجاج ، والالتزام بتواجد عدد سيارتين اسعاف مجهزة داخل الميناء و سيارة اسعاف مجهزة بقرية الحجاج لنقل الحالات الطارئة أو المشتبه بها للمستشفى ، مع تواجد عدد 5 أطباء متواجدين بصفة مستمرة فى رحلات الذهاب والعودة انتداب طاقم طبى بقرية الحجاج وتطعيم الحجاج داخل الحجر الصحى فى حالة عدم وجود شهادات مع الحجاج بالتطعيم ومنحه شهادة بذلك وتوفير كراسي خاصة لذوى الاحتياجات وكبار السن.



وشدد اللواء مهندس محمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر على فتح غرفة عمليات بالميناء لإدارة الموقف وتشغيل العبارات والتأكيد على ضرورة تواجد ممثل عن شركات السياحة التابع لها الاتوبيسات لحل أي مشاكل وتواجد ممثل لوزارة السياحة في خلال فترة الحج وذلك بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى لتيسير كافة الإجراءات وتذليل جميع العقبات والصعوبات وتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام لإنجاح موسم الحج بعد فترة التوقف السابقة لأحداث كورونا.



مع التأكيد على الالتزام بالإعداد المسموح بها على متن العبارات وتبخير العبارات قبل المغادرة وإنهاء إجراءات التفتيش البحري للتأكد من سلامة العبارات وصلاحيتها للإبحار وتوافر كافة اشتراطات التأمين والسلامة البحرية ، وتجهيز صالات السفر والوصول من ( نظافة / تكييفات / إذاعة / شاشات / كاميرات ) بالإضافة لتجهيز صالة VIP لخدمة الحجاج حالة وجود تكدسات ، مع توفير جميع الخدمات ( كهرباء / مياه / كافيتريا / بنك وانتظام عمل محطة التحلية لرفع المياه بصفة مستمرة للصالات وتكريس جميع إمكانيات الميناء لصالح الحجاج والمسافرين.