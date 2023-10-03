انطلاق أولى جلسات مجلس الشيوخ لدور الانعقاد الرابع

انطلقت جلسة مجلس الشيوخ الافتتاحية اليوم الثلاثاء لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس.

وشهدت الجلسة اليوم تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (409) لسنة 2023 بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول.

كما شهدت جلسة الشيوخ تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (287) لسنة 2023 بفض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول.

ويواصل الشيوخ جلساته غدًا الأربعاء، حيث يخصص جلسته الثالثة لعرض قوائم تشكيل اللجان النوعية على المجلس في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء ، على أن يتم الإعلان عن نتيجة الانتخابات في ذات اليوم.