انطلاق أولى جلسات «النواب» لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني

انطلقت منذ قليل الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع، من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الأحد، تلاوة قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (408) لسنة 2023 بدعـوة المجلـس للانعقاد لافتتــاح دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الثاني.

كما تشهد الجلسة، تلاوة قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (284) لسنة 2023 بفض دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الثاني.

وسيتم عرض أي رسائل وصلت مجلس النواب، فضلا عن اعتذارات الأعضاء، فضلا عن دعوة الأعضاء لتسجيل رغبات الانضمام لعضوية اللجان النوعية.

ويحدد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، موعد تلقي الرغبات في تعديل عضوية اللجان النوعية لمن يرغب من الأعضاء.