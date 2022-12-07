انطلاق أولى أيام عرض «سيدتي الجميلة» في الرياض بحضور جماهيري كبير (صور)

انطلقت الساعات الأخيرة أولى أيام عرض مسرحية “سيدتي الجميلة” على مسرح أبو بكر الشدي بموسم الرياض بالمملكة السعودية، الذي يقوم ببطولته النجم أحمد السقا وتشاركه بطولتها النجمة الشابة ريم مصطفى.

وحضر العرض الأول للمسرحية جمهور كبير في الرياض، والتفوا حول أبطالها لالتقاط الصور التذكارية بعد انتهاء العرض.

مسرحية سيدتي الجميلة يعيد كتابتها الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر وإنتاجه أيضا، بعد تقديمها منذ حوالي 50 عاما للراحلين فؤاد المهندس وشويكار وكتابة الراحل بهجت قمر.

ويشارك في بطولة مسرحية سيدتي الجميلة محمد عبد الرحمن توتا وعلاء مرسي ومحسن منصور وليلى عز العرب وعبير منير وأسامة عبد الله ومصطفى عبد السلام وأحمد علي وهالة السعيد ومحمود ميليجي ومحمد يسري وجابر فراج، رؤية إخراجية جديدة مصطفى حسني، والعمل الأصلي للمخرج حسن عبد السلام.