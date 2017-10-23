انطلاق ألوانات السينمائي الجمعة ..تعرف على شروط المشاركة

تنطلق فاعليات الدورة الثانية لمهرجان “ألوانات السينمائي” للأفلام القصيرة، يوم الجمعة المقبل الموافق 27 أكتوبر الجاري بمحافظة المنيا .

ترأس المهرجان المخرجة والمؤلفة السينمائية هالة خليل، ويهدف المهرجان لتشجيع المواهب الشابة فى المجال السينمائي في صعيد مصر.

وتتمثل شروط الاشتراك فى المهرجان ألا تتجاوز مدة عرض الفيلم 25 دقيقة شاملة المقدمة والنهاية، وأن يحمل مضمون الفيلم هدفاً وفكرة واضحين، و لا يجوز عمل دعاية او نشر الفيلم المُشارك في المهرجان طوال فترة المسابقة على اى موقع الكترونى.

وبحسب الشروط، يتم تلقائيًا استبعاد أى فيلم يحتوى في مضمونه او سياقه على أى إساءة لأى فئة داخل المُجتمع او التحريض ضدها، ويجب مراعاة المحافظة علي حقوق الملكية الفكرية في حالة استخدام أو اقتباس نصوص، موسيقي أو أغان من أعمال قائمة والتنويه عن ذلك بشكل واضح.

تم اختيار 10 أفلام تسجيلية و16 فيلما روائيا قصيرا للمشاركة بالمرحلة الثانية بالمهرجان؛ وهى المرحلة التى سيقدم من خلالها هذه الافلام للجمهور خلال الفترة المعلن عنها، كما سيتم عقد لقاءات مع صناع هذه الافلام والجمهور الذي سيتابع فاعليات المهرجان، والمرحلة الاخيرة هى التى سيختار فيها لجنة التحكيم ثلاثة أفلام سيتم الإعلان عنها وتكريمها خلال احتفالية ختام المهرجان.