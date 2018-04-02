انطلاق أكبر معرض عقاري بالشرق الأوسط في دبي.. الاثنين المقبل

المال خاصينطلق الأسبوع المقبل خلال الفترة من 9 إلى 11 أبريل الجارى فى دبى فعاليات معرض "IPS 2018" أكبر معرض عقارى فى الشرق الأوسط بتواجد مصرى للمرة الأولى منذ انعقاد المعرض.ويشارك بالمعرض عدد من الشركات الكبرى والرائدة منها ماونتن فيو للتطوير العقارى – الراعى الذهبى للجناح المصرى، إع

المال خاص

ينطلق الأسبوع المقبل خلال الفترة من 9 إلى 11 أبريل الجارى فى دبى فعاليات معرض “IPS 2018” أكبر معرض عقارى فى الشرق الأوسط بتواجد مصرى للمرة الأولى منذ انعقاد المعرض.

ويشارك بالمعرض عدد من الشركات الكبرى والرائدة منها ماونتن فيو للتطوير العقارى – الراعى الذهبى للجناح المصرى، إعمار مصر للتنمية، رؤية القابضة للاستثمار العقارى، مانجروفى الجونة، درة، الشرقيون للتنمية العمرانية “OUD”، السعودية المصرية للتعمير “سيكون”، الصفوة، ابن سينا “سيسيليا لاجون”، ماستر بلدر جروب “بوكا العاصمة الادارية “، امتلاك جاروالة الساحل الشمالى وكذلك شركة ” MREC” ” مكانك للخدمات العقارية ” والتى تروج مشروعات لصالح شركات تطوير عقارى كبرى منها سوديك وبالم هيلز ، كما يشارك بالمعرض مؤسسات مالية مصرفية كبرى كبنك مصر .

وقال محمود عبد الحليم رئيس مجلس ادارة شركة “MREC ” للخدمات العقارية المتكاملة – الشريك المصرى لمعرض “IPS 2018 “ أن التواجد والمشاركة الاولى للشركات المصرية بالمعرض يحظى باهتمام دولى من العملاء العرب وبمختلف دول العالم حيث تتلقى الشركة استفسارات يومية من العملاء عن الشركات المصرية ومشروعاتها متوقعاً ان يشهد المعرض اقبالاً كبيراً على المشروعات المصرية والتى تتسم بتنوعها بين السكنية والساحلية ووقوعها بمختلف انحاء جمهورية مصر العربية وبمدن جديدة عملاقة منها العاصمة الادارية الجديدة .

وأشار إلى بدء “MREC” فى الحملة الدعائية للمعرض ويتم اتباع آليات متنوعة تأتى فى مقدمتها الإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعى “السوشيال ميديا”، وكذلك وسائل الإعلام والرسائل النصية للهواتف وتبلغ تكلفة الحملة الدعائية حوالى 100 الف دولار وتم الاتفاق مع 138 راعى اعلامى للمعرض على رأسهم جريدة الاتحاد الاماراتية والبيان ومجلات كونستركشن وبيزنس نيوز وبروبرتى تايم وجولف بروبرتى وديلى نيوز وفاميلى اوفيس وكذلك القنوات الاولى والثانية لتليفزيونى دبى وابو ظبى .

وأكد المهندس هشام شكرى رئيس المجلس التصديرى المصرى للعقار ومجموعة رؤية القابضة للاستثمار العقارى , أن المعرض يعد أحد الفرص الحقيقية للترويج للمشروعات المصرية خارجياً وتعريف رؤؤس الاموال الاجنبية بها ولدعم ملف تصدير العقار مشيراً الى ان السوق المصرى يمتلك العديد من شركات التطوير الجادة والرائدة والتى تسهم فى تقديم مشروعات ومنتج عقارى مميز على قدم المساواة بافضل الاسواق العربية والعالمية .

وأضاف أن المعارض الخارجية تسهم أيضا فى إتاحة فرص للشركات بالتعرف على اخر مستجدات القطاع العقارى عالمياً واحتياجات العملاء الاجانب لتنفيذ مشروعات تتلاءم معها ولتطوير المنتج، مشيرًا إلى أن شركة رؤية للاستثمار حريصة على الوجود دائما بالمعارض العقارية الخارجية الكبرى للترويج لمشروعاتها واكتساب خبرات تضيف الى منتجاتها.

وقال السيد عمرو سليمان, رئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو للتطوير العقارى, أن معرض “IPS” دبى يعد أول معرض عقارى تشارك به ماونتن فيو منذ انطلاقها فى السوق المصرية منذ سنوات حيث لم تشارك من قبل فى أية معارض داخل أو خارج مصر، وفضلت هذا العام أن يصبح “IPS 2018” أول مشاركات الشركة لما يحظى به من اهتمام دولى وعالمى من قبل العملاء العرب والأجانب.

وأوضح أن الشركة لديها رغبة جادة بالتركيز فى الفترة الحالية على ملف تصدير العقار والذى يسهم بدوره فى ادخال العملة الاجنبية الى مصر ودفع الاقتصاد كما ان الشركة لديها العديد من المشروعات المميزة التى تحظى باهتمام من العملاء داخل وخارج مصر .

فيما أكد المهندس درويش حسنين، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، أن السوق المصرية يمتلك العديد من المشروعات المميزة والشركات الرائدة والجادة، والتى لابد من تسليط الضوء عليها وإتاحة فرص دائمة لها لعرض مشروعاتها خارجيا ومخاطبة شرائح العملاء العرب والأجانب، مشيرًا إلى أن العقار المصرى يعد أحد أهم المصادر القادرة على جذب العملة الأجنبية إلى مصر وتحقيق الازدهار الاقتصادى.

وأشار إلى أن الشركة السعودية المصرية حريصة على المشاركة بالعديد من المعارض والفعاليات العقارية المحلية والخارجية وتمثل نموذجا للشراكة الناجحة بين حكومتى دولتين عربيتين، واستطاعت على مدار أكثر من 40 عاما تنفيذ مشروعات كبرى ورائدة فى السوق المصرية بما يدلل على جاذبية السوق، ويعطى رسالة إيجابية للمستثمرين من مختلف الدول العربية والعالم.

وبدوره أضاف عمر درة العضو المنتدب لشركة درة أن الشركة تتواجد بمعرض “IPS 2018” بباقة مميزة من مشروعاتها العقارية، وتأتى المشاركة فى المعرض فى إطار الحرص على الترويج لمنتجاتها بالخارج وعبر أكبر الفعاليات والأحداث العقارية.

ويتم رعاية وتنظيم معرض “IPS ” من قبل حكومة دبى عبر دائرة الأراضى والأملاك، وبرعاية خاصة من حاكم دبى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كما يتواجد عدد من الرعاة الحكومين كدائرة تنظيم العقارات «Rera»، وكذلك معهد دبى العقارى ويتزامن المعرض مع «مهرجان دبى»، أول مهرجان عقارى فى العالم، وسيضع خلاله المطورين خصومات استثنائية.

وتبلغ مساحة الجناح المصرى بالمعرض 5000 متر مربع، و المساحة الإجمالية له 25 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن يتخطى عدد المستثمرين 4000 من مختلف دول وأنحاء العالم، بخلاف الزائرين، كما يعكس المعرض قدرات شرائية لأكثر من 10 جنسيات.