انطلاق أكبر حدث لرائدات الأعمال بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

المال – خاص:



انطلقت فعاليات أكبر حدث خاص برائدات الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعنوان “SHE CAN” المقام، تحت رعاية شركة كيونت العالمية الرائدة في مجال البيع المباشر عبر الإنترنت، بالتعاون مع شركة “Entrepreneulle”، الشركة الاجتماعية التي تأسست حديثاً في عام 2015، والتي تهدف الي تعزيز دور المرأة في المجتمع المصري من خلال التعليم والتدريب وربطها بجميع الموارد الممكنة. وقالت رانيا أيمن، مؤسسة شركة “Entrepreneulle ” ،إننا نسعى إلى مد يد العون للمرأة في كل مراحلها العمرية بجميع ظروفها، وتعمل الشركة على تغيير ثقافة ونظرة المجتمعات العربية والعالمية تجاه المرأة، و يُعدُّ دورُ المرأة في المُجتمعِ كبيرا جدّاً وذا أثرٍ بالغ الوضوح. و قال برنار جاشك، مدير التسويق وتطوير التعليم الإلكترونى، بشركة “كيونت” العالمية، إن إستراتيجية شركته في المجتمعات التي تعمل من خلالها تحث على تطبيق مفهوم المساواة بين الرجل والمرأة، سواء في العمل أو في الحياة عموما، و نحن ندعم المرأة بكل السبل الممكنة، لتعزيز دورها في المجتمع المصري والوقوف على أرض صلبة لتوفير كل حقوقها. وأضاف أننا نقدر بشدة دور المرأة، و نعمل تماشيا مع إستراتيجية مصر لعام 2030، التي تهدف إلي النهوض بأوضاع المرأة المصرية، وتسعي “كيونت” لتمكين وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة وتغيير ثقافة المجتمع نحوها، خصوصا في المراحل التعليمية، لأن دور المرأة ليس متوقفا عند حصولها علي أعلي درجات المراحل التعليمية أو توظيفها في الحكومة أو القطاع الخاص، فالمرأة المصرية تمثل نصف المجتمع المصري مما يعكس أهمية الاستفادة من مجهوداتها، وأن التنمية الشاملة لا يمكن أن تتحقق من دون مشاركتها الإيجابية. يأتي هذا التعاون في إطار حرص شركة “QNET “على رعاية العديد من المبادرات التي تهدف إلى النهوض بالمجتمعات التي تعمل بها، بجانب تطوير وتنمية قدرات المرأة، وتمكينها من اعتلاء مناصب ريادية وإستراتيجية، وتحتوي الشركة على الكثير من النماذج الرائدة سواء في مصر أو مختلف دول العالم. ويأتي حدث “She Can” متناولاً أربعة أركان تغطي مجالات التعليم، الدعاية والاعلام، التكنولوجيا، والصناعات الخلاقة، يتناول هذا الحدث المهم عرضا لأهم تجارب وخبرات رائدات الأعمال في مجالات مختلفة تضم التعليم، الإعلام، التكنولوجيا والصناعات المرتبطة بالإبداعات الفنية، ويضم هذا الحدث الضخم مجموعة مختلفة من الأنشطة، مثل ندوات وحلقات نقاشية ومعارض وورش عمل. ويهدف “SHE CAN ” إلى مساعدة الفتيات والسيدات للتغلب على العديد من التحديات المتعلقة بالظروف الشخصية أو ظروف العمل أو مشكلات عدم المساواة ومساعدتهم في بدء أعمالهم وشركاتهم الخاصة، وإرشادهم لطرق دخول مجال ريادة الأعمال، لأن هذا الحدث يضم هذا العام نماذج رائعة من رائدات الأعمال في مختلف الأعمار، والوظائف على رأسهم مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة.