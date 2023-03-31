انطلاق أعمال شركة «ذا بروبيرتي بنك» للتسويق والاستشارات العقارية

أسس تحالف يضم خبراء بالقطاع العقاري بقيادة شنودة أمين شركة ذا بروبيرتي بنك للإستشارات والتسويق العقارى.

ولفت شنودة أمين رئيس مجلس الإدارة إلى أن الشركة تمتلك فريق متكامل من الاستشاريين العقاريين والمسوقين ويصل عددهم إلى أكثر من 150 مسوق عقاري.

وقال إن الشركة تُخطط لإنشاء أكاديمية لتأهيل جيل جديد من المستشاريين العقاريين للحصول على دبلومة في التسويق العقاري لتقديم أفضل خدمة للعملاء.

تابع : تسعي إلى أن تُصبح شركة “رائدة ” فى التسويق العقاري من خلال الخدمات التي تُقدمها، ولتحقيق هذا الهدف كان الاتجاه الرئيسي خلق عميل دائم وكانت رؤيتها الحقيقية تتمثل في تكوين شركة تسويق عقاري غير اعتيادية وبفكر متميز.

الاستثمار العقاري

وأضاف أن التسويق والاستشارات العقارية هما حلقة الوصل بين العميل والمطور العقاري، لافتًا إلى أن العقارات الجناح الآمن للاستثمار في أى مكان في العالم.

وأكد أنه ما يُميز الشركة هى “خدمة ما بعد البيع” للعملاء من خلال تكوين فريق عمل قوي متخصص فقط في “خدمة العملاء”، لكي يحصل العميل على أفضل تجربة عقارية بما يتضمنه من خدمات ما بعد البيع.

نُخطط لإنشاء أكاديمية لتأهيل جيل جديد من المستشاريين العقاريين

ولفت إلى أن شركة ذا بروبيرتي بنك تتميز بموقعها حيث تقع في قلب القاهرة علي كورنيش النيل في المعادي ولذلك فهي تتواكب مع توسعات الدولة شرقًا وغربًا سواء في العاصمة الإدارية الجديدة أو نيو زايد وأكتوبر الجديدة ومطار سفنكس والمتحف المصري الجديد.

وأكد أن الشركة لديها رؤية ضخمة للتوسع وخلق فرص عمل، حيث تستهدف افتتاح 3 مقرات جديدة في الشيخ زايد والعاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة بنهاية 2023، فضلًا عن المشاركة في عدد من المعارض سواء داخل مصر أو خارجها

لافتًا إلى أن لدي الشركة قاعدة عملاء قوية بالخارج ولذلك تسعي لافتتاح مقرات لها في الكويت والإمارات والسعودية في 2024

ويأتى ذلك إيمانًا من الشركة بمبدأ تصدير العقار وخدمة ما بعد البيع، كما تسعي الشركة لإنشاء سلسة معارض خاصة بها على مستوى مصر تحت مسمى P.B.Expo.

نسعي لافتتاح مقرات في الكويت والإمارات والسعودية في 2024

وأوضح أن الشركة تخدم شرق وغرب القاهرة والمناطق الساحلية، كما تقوم بتسويق المولات التجارية المتواجدة في محافظات مصر المختلفة، بالإضافة إلى تسويق أبراج إدارية وتجارية وطبية وسكنية

مشيرًا إلى أن الشركة لديها تعاقدات ضخمة جدًا مع أكثر من 200 مطور عقاري على مستوى مصر، ومؤكدًا أن الشركة حققت مبيعات ضخمة وتستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 3 مليار جنيه بنهاية 2023.