انطلاق أعمال المؤتمر الدولي العاشر للجمعية العربية للملاحة في الأكاديمية العربية

انطلقت اليوم الأربعاء بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأبي قير، أعمال المؤتمر الدولي العاشر للملاحة البحرية وذلك تحت عنوان GNSS & Economy بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين بالتزامن مع قمة المناخ COP27.

وفى غضون ذلك قال الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إن مؤتمرنا اليوم يعقد بالتزامن مع فعاليات قمة المناخ COP27 ، لافتاً إلى أن الدولة أبهرت العالم في تنظيم هذا الحدث الذي يحظى باهتمام كبير، ومشاركة غير مسبوقة.



وأكد عبد الغفار أهمية المؤتمر العاشر للملاحة فيما يتعلق بالاقمار الصناعية البحرية والدور الذي تلعبه مشيراً إلى أن المؤتمر يعد منصة متميزة للانفتاح علي أفكار جديدة وتبادل الرؤى .



وأوضح رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري أن استخدام أنظمة أقمار الصناعية في الملاحة البحرية شهد تطوراً كبيراً فيما يتعلق بتحديد مواقع السفن وقياسات المسافات بدقة وغيرها من الاستخدامات ذات الصلة.

وتمنى عبد الغفار التوفيق للمؤتمر النجاح وأن يحقق الأهداف المرجوة من خلال التشاور وتبادل الرؤى والخبرات في قطاع الملاحة.

من جانبه أوضح الدكتور هشام هلال رئيس الجمعية العربية للملاحة أن الجمعية هي “جمعية علمية” بالمقام الأول ومن أنشطتها عقد سلسلة مؤتمرات ملاحة كل عامين بالتناوب وهذا المؤتمر هو العاشر في هذه السلسلة وعلى مدار 20 عاما .

وقال هلال: يسعدنا هذا العام ان يتم عقد المؤتمر بمقر الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري هذا الصرح العلمي المتميز والذي حصل على المركز الأول في جودة التعليم لعام 2022 بالإضافة إلى مواكبة الاحتفال بمرور 50 عاما على انشاء الاكاديمية مشيرا إلي أن الأكاديمية ليست فقط شريكا او راعيا للمؤتمر بل اننا نعتبر ان الجمعية العربية للملاحة أنشئت من رحم الاكاديمية فهي دائما الشريك والراعي لمعظم أنشطة الجمعية .

وأشار إلي أن مؤتمر اليوم يعقد بعنوان GNSS & Economy ويهدف للربط بين الملاحة والأنشطة الاقتصادية المتعددة والمتعلقة بصناعة النقل البحري ولمواكبة النمو الاقتصادي بمصرنا الحبيبة والتوجه نحو زيادة الاستثمار والتنمية في جميع المجالات ومنها صناعة النقل البحري الي جانب المحافظة على البيئة والصناعات الخضراء ولتتواكب مع المؤتمر الدولي للمناخ بشرم الشيخ COP 27 .

وبدوره أكد الدكتور رفعت رشاد الرئيس السابق للجمعية العربية للملاحة أنه ومنذ 22 عاما تعقد الجمعية مؤتمرات ولقاءات علي المستويين المحلي والدولي التي تضيف للمجتمع البحري .

كما أشار إلى أن مؤتمر هذا العام له وضع خاص إذ يأتي بالتزامن مع احتفالات الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري باليوبيل الذهبي، ومرور 45 عاما على إنشاء الجمعية العربية للملاحة.

وأضاف رشاد أن إدخال أنظمة الاقمار الصناعية في الملاحة إضافة عظيمة للاقتصاد وخدمة البشرية لافتاً إلي أن المؤتمر بدأ خلال الأعوام الماضية التركيز مشاكل المناخ التي تبدأ من الأرض ويتم متابعتها وإيجاد حلول لها من خلال الفضاء .

شهدت الجلسة الافتتاحية حضور الأستاذ الدكتور محمد عبد السلام داوود مستشار رئيس الأكاديمية للشؤون البحرية، الأستاذ الدكتور السنوسي بلبع نائب رئيس الأكاديمية للشؤون البحرية ، اللواء طارق صيام نائبا عن سعادة اللواء بحري أ.ح. حسين الجزيري رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.