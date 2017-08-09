انطلاق أعمال القافلة الطبية بسيوة

معتز محمود قررت مديرية الصحة بمطروح توجيه قافلة طبية إلى قرى بواحة سيوة، اليوم وعلى مدار يومين؛ لتوقيع الكشف الطبي على السكان بتلك القرى. ومن المقرر أن تقوم القافلة بالتوجه إلى قريتى مشندت وبهى الدين الواقعتين فى سيوة، وصرف الأدوية بالمجان على الأهالي. وتقوم مديرية الصحة بمطروح على فت

معتز محمود

قررت مديرية الصحة بمطروح توجيه قافلة طبية إلى قرى بواحة سيوة، اليوم وعلى مدار يومين؛ لتوقيع الكشف الطبي على السكان بتلك القرى.

ومن المقرر أن تقوم القافلة بالتوجه إلى قريتى مشندت وبهى الدين الواقعتين فى سيوة، وصرف الأدوية بالمجان على الأهالي.

وتقوم مديرية الصحة بمطروح على فترات بتوجيه عدد من القوافل الطبية لمناطق متعددة فى نطاق المحافظة، خاصة المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.





وتقوم بعض القوافل بالكشف الطبى على المواطنين، واستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة للحالات المطلوبة من موقع القافلة.