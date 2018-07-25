انطلاق أعمال الدورة الرابعة للجنة المصرية الأردنية للنقل البحري بطابا

محمود محسنفي إطار التعاون بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وتدعيمًا للعلاقات في مجال النقل البحري بين الجانبين، بدأت، اليوم، أعمال الدورة الرابعة للجنة الفنية المشتركة للنقل البحري بطابا والتي تستمر يومي 25 و26 يوليو الحالي، بحضور المهندس مصطفى الديب مستشار وزير النقل

محمود محسن





في إطار التعاون بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وتدعيمًا للعلاقات في مجال النقل البحري بين الجانبين، بدأت، اليوم، أعمال الدورة الرابعة للجنة الفنية المشتركة للنقل البحري بطابا والتي تستمر يومي 25 و26 يوليو الحالي، بحضور المهندس مصطفى الديب مستشار وزير النقل للنقل البحرى، وبرئاسة اللواء بحري رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، وبحضور اللواء بحري خالد زهران رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، واللواء هشام أبو سنة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وعن الجانب الأردنى صلاح أبو عفيفة مدير عام الهيئة البحرية الاردنية والوفد المرافق له.

وتمّت مناقشة عدة موضوعات، منها مراجعة إجراءات التفتيش والرقابة على سفن شركة الجسر العربي فيما يتعلق بمتطلبات الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومتطلبات دولة العلم المتعلقة بالسلامة البحرية والأمن البحري والمحافظة على البيئة البحرية، وتوسيع مجالات التعاون في مجال التعليم والتدريب البحري بين البلدين.

يُضاف إلى ما سبق تفعيل مذكرة التفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بالتعليم والتدريب البحري وشهادات الأهلية البحرية بين البلدين، وزيادة التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات في مجال الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة التلوث البحري والبحث والإنقاذ، ومواجهة الحوادث البحرية، ودراسة إمكانية تنفيذ تمارين مشتركة لمواجهة الحوادث البحرية.