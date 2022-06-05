انطلاق أعمال «إيفيد العقارية» بغرب القاهرة باستثمارات مبدئية 1.2 مليار جنيه

أعلنت شركة إيفيد العقارية انطلاق أعمالها بالسوق العقاري بخطة قوية لتنمية مشروعات مميزة في منطقة غرب القاهرة، باستثمارات مبدئية 1.2 مليار جنيه خلال العام الأول.

قال محمد عبد البديع، رئيس مجلس إدارة شركة إيفيد العقارية، إن الفرص الاستثمارية المتنوعة التي تطرحها الدولة حاليا في مختلف أنحاء الجمهورية تشجع القطاع الخاص على التوسع في استثماراته القائمة، وبدء استثمارات جديدة للاستفادة من هذه الفرص الواعدة.

وأضاف، أنه تم اختيار منطقة غرب القاهرة لبدء استثمارات الشركة بها يأتي في إطار التنمية العمرانية الشاملة التي تشهدها تلك المنطقة، وهي تنمية عمرانية وزراعية وصناعية تجعلها تتوازن مع منطقة شرق القاهرة، كما أن الدراسات السوقية تكشف عن طلب قوي وحقيقي في غرب القاهرة.

وأشار إلى أن هيكل مساهمي الشركة ومجلس إدارتها قرر دعم الدولة في خطتها التنموية الحالية والاستثمار ضمن المدن الجديدة التي يتم تعميرها حاليا، كما تأتي مدينة زايد الجديدة ضمن استراتيجية مجلس الإدارة للتواجد في مناطق مميزة وتنفيذ مشروعات مميزة تترك بصمة قوية لدى العملاء.

وتابع أن هيكل مساهمي الشركة يضم عددًا من كبار المستثمرين بخبرات تصل إلى نحو 25 عامًا من العمل في قطاعات استثمارية متنوعة وأسواق متعددة مما يكفل لها خبرات استثنائية وقوية، وبدأت بالفعل في وضع استراتيجية استثمارية تضمن للشركة مكانة فريدة في السوق العقاري وفي منطقة غرب القاهرة.

وقال إن الشركة تعاقدت مع الدكتور عبد الرحمن خليل الاستشارى المعروف للعديد من الكيانات الاقتصادية لوضع الهيكل التأسيسي واختيار فريق العمل ووضع الاستراتيجية العامة والاستشارات البيعية والتسويقية.وأكد أن وجود خطة استثمارية واضحة ومسارات محددة لتنفيذ تلك الخطة، عنصر أساسي تقوم عليه شركة إيفيد العقارية، والاعتماد على كيانات قوية وخبرات فريدة في كافة التخصصات داخل الشركة يساهم في تنفيذ تلك الخطة الاستثمارية، بالإضافة إلى الدراسات السوقية المستمرة للتعرف على تطورات السوق ومواكبتها باستمرار.