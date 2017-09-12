انطلاق أتوبيس فكرتك شركتك الأحد المقبل

سحر نصر : سيتحرك من مقر الوزارة بصلاح سالم وسيتجول في المحافظات ريادة الأعمال ستستمر في جمع الأفكار ثلاثة أشهر والدفعة الأولي مارس عبد الوهاب : تخصيص شباك في مركز خدمات المستثمرينأحمد عاشور:أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عن انطلاق مبادرة "فكرتك شركتك " من خلال شركة

سحر نصر : سيتحرك من مقر الوزارة بصلاح سالم وسيتجول في المحافظات

ريادة الأعمال ستستمر في جمع الأفكار ثلاثة أشهر والدفعة الأولي مارس

عبد الوهاب : تخصيص شباك في مركز خدمات المستثمرين



أحمد عاشور:

أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عن انطلاق مبادرة “فكرتك شركتك ” من خلال شركة ريادة الأعمال التي أسستها الوزارة لدعم مشروعات الشباب، كاشفة عن انطلاق “أتوبيس ” يتجول بالمحافظات لجمع الأفكار من الشباب اعتبارا من الأحد المقبل.

وقالت – خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء – إن المحطة الأولي للأتوبيس ستكون من أمام وزارة الاستثمار، والتعاون الدولي بمقر الوزارة بصلاح سالم.

ومن جانبه، قال الدكتور شهاب مزربان، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن جمع الأفكار سيستمر لمدة ثلاثة أشهر، متوقعا أن يتم اختيار الدفعة الأولى وبدء أعمالها اعتبارا من مارس المقبل.

وتابع : “من المقرر أن تتيح شركة ريادة الأعمال للشباب حتي 500 ألف جنيه لتمويل المشروع في شكل مساهمة في رأسمال الشركة”.

وأكد أن المبادرة تتضمن 3 شروط هي وجود فكرة وفريق عمل لتنفيذها وملء الاستمار.

و قال المستشار محمد عبد الوهاب، نائب رئيس هيئة الاستثمار، إنه سيتم تخصيص شباك للمستثمرين الشباب في مركز خدمات المستثمرين، تسهيلا عليهم.

