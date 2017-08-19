انطلاقة الكالتشيو.. اليوفي للمحافظة على لقبه والميلان لاستعادة أمجاده

علي المصري:ينطلق الدورى الإيطالى فى نسخته الجديدة، اليوم السبت، ويأمل يوفنتوس الذي بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين في الأعوام الثلاثة الماضية، إلى إحراز لقبه السابع على التوالي، فيما يسعى ميلان المعزز الصفوف إلى كسر هيمنة يوفنتوس على لقب المسابقة.وأعلن الاتحاد الإيطالي أول أمس الخميس، على موقع

علي المصري:

ينطلق الدورى الإيطالى فى نسخته الجديدة، اليوم السبت، ويأمل يوفنتوس الذي بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين في الأعوام الثلاثة الماضية، إلى إحراز لقبه السابع على التوالي، فيما يسعى ميلان المعزز الصفوف إلى كسر هيمنة يوفنتوس على لقب المسابقة.

وأعلن الاتحاد الإيطالي أول أمس الخميس، على موقعه الرسمي، أنه سيستعين بتقنية الفيديو لمباريات دوري الدرجة الأولى الموسم المقبل، وأشار بيان صادر عن الاتحاد، إلى أنه سيتم شرح تفاصيل النظام الجديد لجميع أندية الدرجة الأولى قبل انطلاق البطولة.

وشكر مسؤولون من “إنترناشنال بورد”، الجهة المخولة سن القوانين الكروية، الاتحاد الإيطالي لانضمامه إلى هذا “المشروع التجريبي” الذي سيسمح بالحصول على معلومات مفيدة من أجل اعتماد تقنية الفيديو بطريقة دائمة، وسيقوم “إنترناشنال بورد” في 18 مارس المقبل، في تقويم هذه التجربة التي دخلت حيز التنفيذ في مارس 2016.

وتأتي هذه الخطوة بعد عام ونصف من ضغط الاتحاد الإيطالي من أجل إدخال هذه التقنية في عالم الساحرة المستديرة، وينتظر حاليا الموافقة النهائية من مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وهي المؤسسة المعنية بتعديل قواعد اللعبة.

وبالإضافى لاستبدال الحكام المساعدين الإضافيين “خلف خط المرمى” بنظام الإعادة التلفزيونية، ويشهد الموسم، الاستعداد للعودة إلى مشاركة 4 فرق إيطالية في دوري أبطال أوروبا، كما ألغيت العطلة التقليدية في وسط الموسم.

يوفنتوس

رغم خسارته قبل أيام أمام لاتسيو في مباراة كأس السوبر الإيطالي، يحظى يوفنتوس بالقدر الأكبر من الترشيحات للدفاع عن لقبه في الموسم الجديد للكالتشيو، لكن الفرق المنافسة تحتاج إلى توخي الحذر واستعادة ذكريات موسم 2015-2016، الذي شهد تغلب يوفنتوس على البداية المتعثرة له في الموسم، ونال لقب البطولة قبل ثلاث مراحل من نهاية الموسم.

وعزز يوفنتوس صفوفه هذا الصيف بأكثر من لاعب، أبرزهم البرازيلي دوجلاس كوستا المنتقل إليه على سبيل الإعارة من بايرن ميونيخ، ولكن الفريق سيفتقد جهود المدافع المتألق ليوناردو بونوتشي، الذي انتقل إلى ميلان، ليساعد فريقه الجديد على تحقيق طموحاته في استعادة العرش الإيطالي، بعد الإنفاق ببذخ من قبل الصيني لي يونج هونج المالك الجديد ورئيس النادي.

وكان ضم بونوتشي هو أغلى صفقة يبرمها ميلان هذا الصيف، حيث تعاقد مع اللاعب مقابل 42 مليون يورو في صفقة غير متوقعة أغضبت جماهير السيدة العجوز، لكنه لا يزال يمتلك يوفنتوس، الرباعي المؤثر المكون من الحارس جيانلويجي بوفون وكيلليني وثنائي الهجوم الأرجنتيني باولو ديبالا وجونزالو هيجوين، ويظل مرشحا قويا للاحتفاظ باللقب.

ميلان

منذ انتقال ملكيته إلى مستثمرين صينيين في وقت سابق من هذه السنة، تغيرت هوية ميلان، ونشط بشكل كبير في سوق الانتقالات الصيفية لتعزيز تشكيلته بأسماء بارزة في مقدمها مدافع يوفنتوس السابق ليوناردو بونوتشي بهدف إحراز الدوري المحلي على الأقل.

وبالاضافة إلى بونوتشي، ضم المدرب فينتشنزو مونتيلا النجم البرتغالي الصاعد اندريه سيلفا من بورتو البرتغالى، واقترب من الحصول على خدمات المهاجم الكرواتي نيكولا كالينيتش من فيورنتينا.

وسيضيف التعاقد مع الأرجنتيني لوكاس بيليا من لاتسيو من صلابة خط وسط ميلان، اضافة إلى وجود الموهوب التركي هاكان شالهانوجلو القادم حديثاً من باير ليفركوزن الألماني لزيادة فعالية خط الهجوم، والمهاجم العاجي القوي البنية فرانك كيسي.

وسيقود بونوتشي خطاً دفاعياً جديدا إلى جانب أليسو رومانيولي ولوكا انطونيلي والقادم الجديد السويسري الدولي ريكاردو رودريجيز، علما بأن حارس مرمى ميلان المتألق جانلويجي دوناروما، قرر البقاء في صفوف فريقه بعد توقيعه عقداً جديداً.

إنتر ميلان

عاش إنتر ميلان موسماً سيئاً، حيث لم يمكث مدربه الهولندي فرانك دي بور على رأس الجهاز الفني سوى 85 يوما، وحل بدلاً منه ستيفانو بيولي، قبل أن يغادر بدوره أواخر الموسم، مع تدهور مستوى الفريق وتراجعه إلى المركز السابع في الترتيب، ويشرف على تدريبه حاليا لوتشانو سباليتي القادم من روما.

وتعاقد النادي مع المدافع السلوفاكي ميلان سكرينيار، ولاعبي وسط فيورنتينا ماتياس فيسينو والإسباني بورخا فاليرو، والظهير البرازيلي دالبرت من نيس الفرنسي. ولم يحسم حتى الآن مصير الجناح الأيسر الكرواتي ايفان بيريسيتش في ظل اهتمام كبير من مانشستر يونايتد لكن الفريقين لم يتوصلا إلى اتفاق، وحقق الفريق نتائج إيجابية في مبارياته الاستعدادية ففاز على ليون الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني.



نابولي

لا يزال نابولي يحلم بتكرار فترته الذهبية بقيادة النجم الأرجنتيني دييجو مارادونا أواخر الثمانينيات ومطلع التسعينيات من القرن الماضي عندما توج باللقب المحلي عامي 1987 و1990، وعلى رغم خسارته لهدافه البولندي أركاديوش ميليتش في مطلع الموسم الفائت، قدم نابولي أفضل العروض الهجومية بفضل تألق مهاجمه البلجيكي درايس مرتنز.

لكن خلافاً ليوفنتوس، لا تستطيع تشكيلة نابولي المحاربة على أكثر من جبهة، ولا شك أنه في حال نجاح الفريق الايطالي في تخطي نيس الفرنسي في الملحق المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا (تقدم ذهاباً على ملعبه 2-صفر)، سيطالب مدربه ماوريتسيو ساري إدارته بتعزيز صفوف الفريق، علماً بأنه اكتفى بالتعاقد مع المدافع نيكولا مكسيموفيتش من تورينو ولاعب الوسط ماركو روج من دينامو زغرب الكرواتي.

روما

سيفتح روما صفحة جديدة بعد اعتزال قائده الرمز فرانشيسكو توتي نهاية الموسم الماضي عن أربعين عاماً، وكان توتي بقي وفياً لناديه منذ خطواته الأولى معه عام 1993، ورحل عن روما، وصيف البطل الموسم الماضي، العديد من لاعبيه البارزين وبينهم المدافع أنطونيو روديجر والجناح محمد صلاح.

ويدخل فريق العاصمة في المجهول بقيادة مدربه ولاعبه السابق أوزيبيو دي فرانشيسكو الذي عين بدلاً من سباليتي بعد أن حقق نتائج لافتة مع ساسوولو في المواسم الماضية إلا أن مشجعي نادي العاصمة بدأوا يشككون في قدراته لا سيما بعد خسارة الفريق القاسية أمام سلتا فيجو 1-4 وديا.

وكان الظهير الأيمن الهولندي ريك كارسدورب أبرز المنضمين إلى صفوفه قادماً من فيينورد روتردام مقابل 14 مليون يورو، وأحرز دي فرانشيسكو لقب الدوري كلاعب مع روما عام 2001.